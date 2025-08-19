El SOIB lanza una convocatoria de formación dotada de 16,4 millones de euros para mejorar la empleabilidad en Baleares

Sede del Servicio de Ocupación de Baleares (SOIB)
Sede del Servicio de Ocupación de Baleares (SOIB)
Publicado: martes, 19 agosto 2025 13:38
PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Ocupación de Baleares (SOIB) ha aprobado la convocatoria 'SOIB Formación en el trabajo para personas desempleadas y ocupadas', vigente hasta 2028 y con una dotación de 16,4 millones de euros.

Según ha explicado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en nota de prensa este martes, el objetivo de la iniciativa, publicada en el BOIB el pasado jueves, 14 de agosto, es "mejorar las competencias profesionales y la empleabilidad de la ciudadanía, respondiendo a las necesidades reales del mercado laboral de Baleares".

La convocatoria se divide en dos líneas principales. Una está dirigida prioritariamente a personas desempleadas, con un presupuesto de 9,2 millones de euros, y otra a personas ocupadas, con 7,2 millones.

En ambos casos, la formación podrá desarrollarse en modalidad presencial o a través de teleformación. Será impartida por entidades públicas o privadas inscritas en el Registro Estatal de Entidades de Formación (REEF).

El calendario de presentación de solicitudes contempla dos periodos diferenciados: un primer plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del BOIB y un segundo periodo que permanecerá abierto del 2 al 20 de febrero de 2026.

La tramitación se lleva a cabo "con carácter de urgencia", para "facilitar una gestión rápida y eficiente de los recursos", cofinanciados con fondos estatales destinados a políticas activas de empleo.

Con este programa, el SOIB ha subrayado que así reafirma su compromiso de "poner a disposición de la ciudadanía una formación cercana, flexible y adaptada a las necesidades de los sectores productivos y estratégicos de Baleares".

