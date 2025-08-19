El SOIB lanza una convocatoria de formación dotada de 16,4 millones de euros para mejorar la empleabilidad en Baleares

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Ocupación de Baleares (SOIB) ha aprobado la convocatoria 'SOIB Formación en el trabajo para personas desempleadas y ocupadas', vigente hasta 2028 y con una dotación de 16,4 millones de euros.

Según ha explicado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en nota de prensa este martes, el objetivo de la iniciativa, publicada en el BOIB el pasado jueves, 14 de agosto, es "mejorar las competencias profesionales y la empleabilidad de la ciudadanía, respondiendo a las necesidades reales del mercado laboral de Baleares".

La convocatoria se divide en dos líneas principales. Una está dirigida prioritariamente a personas desempleadas, con un presupuesto de 9,2 millones de euros, y otra a personas ocupadas, con 7,2 millones.

En ambos casos, la formación podrá desarrollarse en modalidad presencial o a través de teleformación. Será impartida por entidades públicas o privadas inscritas en el Registro Estatal de Entidades de Formación (REEF).

El calendario de presentación de solicitudes contempla dos periodos diferenciados: un primer plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del BOIB y un segundo periodo que permanecerá abierto del 2 al 20 de febrero de 2026.

La tramitación se lleva a cabo "con carácter de urgencia", para "facilitar una gestión rápida y eficiente de los recursos", cofinanciados con fondos estatales destinados a políticas activas de empleo.

Con este programa, el SOIB ha subrayado que así reafirma su compromiso de "poner a disposición de la ciudadanía una formación cercana, flexible y adaptada a las necesidades de los sectores productivos y estratégicos de Baleares".