El SOIB pone en marcha un programa para impulsar el talento femenino y el emprendimiento

Una de las sesiones del programa 'Mujeres en Acción' del SOIB. - CAIB

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Ocupación de Baleares (SOIB) ha puesto en marcha el programa 'Mujeres en acción' con el objetivo de impulsar el talento femenino y el emprendimiento.

La iniciativa, que se desarrollará bajo el lema 'Un espacio para reconectar, decidir y avanzar', se dirige tanto a mujeres en búsqueda de empleo como a emprendedoras que quieren reforzar o hacer crecer su proyecto.

El ciclo se estructura en dos itinerarios que se desarrollarán en la sede del Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo de Palma, ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en un comunicado.

El primero, centrado en la transición y la activación profesional y dirigido a mujeres en situación de desempleo, se ha iniciado este jueves y continuará los días 22 y 27 de abril, con sesiones para entender el cambio laboral, recuperar la confianza y explorar opciones entre el empleo y el autoempleo.

El segundo bloque, enfocado en el impulso y la sostenibilidad del negocio y dirigido a emprendedoras, tendrá lugar los días 12, 19 y 26 de mayo, y abordará el diagnóstico del negocio, la definición de la propuesta de valor y la elaboración de un plan de acción de 90 días.

Los seminarios se basan en una metodología práctica y participativa, con dinámicas de reflexión y ejercicios aplicados que permiten a cada participante contar con una hoja de ruta clara y realista.

El aforo está limitado a un máximo de ocho personas por sesión, para garantizar una atención personalizada, y se prevé ofrecer orientación a medio centenar de mujeres durante todo el ciclo.