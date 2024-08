Solicitan 50.000 euros a los ecologistas que se colaron en la mansión de Messi en Ibiza

PALMA/MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los tres activistas de la organización Futuro Vegetal que entraron la semana pasada en la mansión de Leo Messi en el municipio ibicenco de Santa Eulària para llevar a cabo una acción reivindicativa, han recibido la notificación de una denuncia por un posible delito de daños, en la que se les reclama 50.000 euros de indemnización.

Así lo ha confirmado el portavoz de la entidad en Ibiza, Bilbo Bassaterra, tras comunicarles la querella interpuesta ante la Guardia Civil contra los tres integrantes de la asociación que participaron en la protesta.

El ecologista ha apuntado que la petición de esta cuantía podría ser modificada a lo largo del litigio y ha incidido en que este elevado presupuesto les despierta "alguna suspicacia", ya que en su protesta emplearon pintura que disolvía con agua y "por mucho que contrate a personal especializado para quitarla, no van a cobrarle 50.000 euros".

Cabe recordar, que el martes 6 de agosto tres activistas de Futuro Vegetal accedieron la vivienda de Messi en Ibiza y lanzaron pintura roja y negra a la fachada, mientras portaban una pancarta en las que podía leerse 'Help the Planet - Eat the Rich - Abolish the Police' ('Ayuda al planeta, cómete un rico y abolir la policía', en inglés).

Del mismo modo, ha argumentado al ser, desde su punto de vista, una vivienda "ilegal", primero se debe dilucidar si se debe derribar o no, por lo que, a su juicio, resultaría paradójico que si se debe proceder a su demolición, se considere que se ha provocado un daño sobre un inmueble en esa situación.

Bassaterra ha indicado que el proceso se encuentra en una fase muy preliminar por lo que la parte denunciante aún no se ha puesto en contacto con ellos para llegar a un tipo de acuerdo.

No obstante, sí ha recalcado que algunos miembros de la organización ya tienen otros procedimientos sancionadores abiertos --con multas de más de 90.000 euros-- por realizar acciones similares en los aeropuertos de Barajas o Ibiza, por lo que ha solicitado el apoyo económico de la sociedad.

Respecto a la propiedad de Leo Messi, Futuro Vegetal ha afirmado que "se trata de una construcción ilegal que el futbolista adquirió por la exorbitante cifra de 11 millones de euros". "Esto no es más que otra muestra de cómo la ley no funciona igual para todas", ha afirmado Bilbo Bassaterra, portavoz del colectivo, quien ha añadido que, en la misma semana de la protesta, en la isla se había desahuciado a casi 200 trabajadoras de un asentamiento sin solución habitacional, mientras el Partido Popular de la mano de Vox planean la legalización de edificaciones ilegales a cambio de un pago".