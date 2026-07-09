Solo el 59,5% de la población de Baleares afirma que sabe hablar bien catalán, según Plataforma per la llengua

Solo el 59,5% de la población de Baleares afirma que sabe hablar bien catalán, según el InformeCAT. - PALTAFORMA PER LA LLENGUA

PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Solo el 59,5 por ciento de la población de Baleares afirma que sabe hablar bien catalán, según recoge el InformeCAT 2026 elaborado por Plataforma per la Llengua.

Según ha informado la entidad en un comunicado, el informe, elaborado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), señala que el 71,7 por ciento de la población balear afirma hablar catalán. Sin embargo, la plataforma destaca que solo el 59,5 por ciento asegura hablarlo bien, mientras que un 18,4 por ciento reconoce que lo hace con dificultad.

Asimismo, la plataforma ha criticado que, en los pasados cinco años, las disposiciones que imponen el uso del castellano para acceder a ayudas públicas y premios.

También ha puntualizado que, de todas las disposiciones publicadas, fueron aprobadas un total de 196, un 19,6% del total, y que todas fueron impulsadas por las instituciones estatales españolas, menos una.

Por otra parte, el InformeCAT ha destacado que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados en 2021, el 71,7% de la población balear afirma hablar catalán. Sin embargo, la asociación ha destacado que solo el 59,5% lo habla bien, mientras que el 18,4% lo habla con dificultad.

De la misma forma, han subrayado que el 65,9% de los exámenes de la PAU en Baleares se respondieron en catalán en 2025, más de 15 puntos menos que en 2024.

Entre los indicadores positivos, Plataforma per la Llengua ha señalado que la audiencia de IB3 alcanzó en 2025 una cuota de pantalla del 16,3 por ciento, la más alta registrada por la cadena autonómica, y apunta que los datos de este año mantienen la tendencia al alza. Asimismo, destaca que las visualizaciones de contenidos en catalán en redes sociales aumentaron un 71,7 por ciento entre 2024 y 2025.

La entidad también ha valorado la aprobación de la ley estatal de atención al cliente, que obliga a las grandes empresas a atender en catalán en los territorios donde la lengua es cooficial.

En el ámbito normativo, la plataforma ha denunciado que entre 2021 y 2025 el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó alrededor de 1.000 disposiciones que, a juicio de Plataforma per la Llengua, contienen cláusulas que favorecen el uso del castellano frente al catalán. De ellas, 196 fueron aprobadas durante el último año analizado y, según la entidad, todas salvo una fueron impulsadas por instituciones estatales españolas.

Pese a algunos avances, Plataforma per la Llengua concluye que el catalán continúa en una situación de "emergencia lingüística", que atribuye, entre otros factores, al marco jurídico vigente, los cambios demográficos, las dificultades para garantizar la acogida lingüística de la población recién llegada y la predominancia de contenidos audiovisuales en otras lenguas.