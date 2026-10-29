Solo Palma, Llucmajor y Maó cuentan con marcos de prevención de la corrupción adecuados, según la Sindicatura de Cuentas

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Palma, en la plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Cuentas ha constatado que de una docena de ayuntamientos de Baleares analizados, solo Palma, Llucmajor y Maó cuentan con marcos de prevención del fraude y la corrupción adecuados.

Así consta en un informe del órgano de fiscalización consultado por Europa Press sobre evaluación de mecanismos de prevención de los riesgos de fraude y corrupción de varias entidades locales correspondiente al ejercicio de 2024.

El documento analiza el entorno de control, la evaluación del riesgo, las actividades de control, la información y la comunicación y la supervisión de los ayuntamientos de Calvià, Ciutadella, Eivissa, Inca, Llucmajor, Manacor, Maó, Marratxí, Montuïri, Palma, Santa Eulària y Valldemossa.

La mayoría de ellos disponen de sistemas de prevención y canales de denuncia, mientras que ninguna de las entidades analizadas tiene establecido un sistema de sanciones.

En el caso de Palma, el informe de la Sindicatura de Cuentas constata que el Consistorio dispone de un marco preventivo adecuado, aunque advierte de falta de recursos técnicos y personales para ejecutar la totalidad de los controles financieros planificados en 2024.

Igualmente, en el apartado de recomendaciones insta al Consistorio palmesano a extender el alcance del plan de prevención del riesgo de fraude y corrupción a toda la gestión municipal.

Respecto a Llucmajor, señala el informe que a pesar de disponer de un marco adecuado de prevención, le falta emitir informes periódicos de seguimiento de su plan antifraude. Sobre Maó, dice el órgano de control que tiene que regular el funcionamiento continuo de su comisión antifraude.

En el lado contrario, entre las entidades locales analizadas, la Sindicatura de Cuentas sitúa Valldemossa como la que más deficiencias tiene ya que no disponde de políticas de integridad, tampoco de separación efectiva de funciones en gestión - pago y no realiza actuaciones principales de función interventora.