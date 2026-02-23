¿La solución a los retrasos de los vuelos? Un estudio demuestra cómo se propagan a través de "conexiones ocultas"

Archivo - Una pantalla informativa, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 1 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio elaborado por investigadores del Instituto de Física Interdisciplinaria y Sistemas Complejos (Ifisc) de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha demostrado cómo los retrasos en los vuelos se propagan entre continentes a través de "conexiones ocultas".

Los retrasos, según ha indicado el centro universitario en un comunicado, conectan regiones distantes del sistema de transporte aéreo mundial a través de cadenas de influencia "sutiles pero medibles" y que surgen de la dinámica a nivel de red.

Mediante el análisis de datos de vuelos de todo el mundo, los investigadores han descubierto una "estructura a gran escala" de la propagación de los retrasos y ha identificado cuáles son los aeropuertos que juegan un papel fundamental en estas perturbaciones.

Las investigaciones anteriores se habían centrado principalmente en cómo se propagan los retrasos dentro de países o continentes concretos, como Europa o Estados Unidos. En cambio, este estudio aborda si los retrasos se propagan entre continentes y cómo lo hacen.

Detectar estos efectos, según la UIB, es difícil ya que los vuelos intercontinentales son relativamente poco frecuentes en comparación con los nacionales y su impacto suele quedar oculto por el gran volumen del tráfico aéreo local.

Para superar esta dificultad, los investigadores han desarrollado dos marcos analíticos complementarios que operan a diferentes escalas de agregación, capaces de detectar señales débiles pero sistemáticas de largo alcance en los datos de retrasos.

Utilizando registros de vuelos globales que de entre 2015 y 2018, el estudio revela una red global de transmisión de retrasos determinada por factores como la distancia geográfica, el volumen de tráfico entre regiones y las variaciones estacionales.

Por ejemplo, la propagación de los retrasos tiende a ser más fuerte entre regiones que están muy conectadas por vuelos, y su intensidad cambia entre el verano y el invierno debido a los cambios en la demanda de viajes.

"Nuestros hallazgos muestran que el sistema de transporte aéreo global está más interconectado de lo que se pensaba, no solo en términos de rutas y pasajeros, sino también en la forma en que se propagan las interrupciones. Incluso pequeños retrasos en una parte del mundo pueden tener efectos medibles a miles de kilómetros de distancia", ha afirmado el autor principal del estudio, Massimiliano Zanin.

LOS AEROPUERTOS CLAVE

Más allá de trazar un mapa de los patrones globales, los investigadores también han desarrollado un método para identificar qué aeropuertos actúan como puertas de enlace clave para la propagación de retrasos a larga distancia y han indicado aquellos cuya hipotética eliminación del análisis reduciría significativamente la señal de propagación detectada.

Esto, ha subrayado la universidad, indica que la importancia de un aeropuerto en la propagación de los retrasos no viene determinada únicamente por el volumen de tráfico, sino por su papel dinámico dentro de la red.

"Este enfoque nos permite identificar los aeropuertos más importantes para la dinámica global de los retrasos", ha explicado otro de los autores, Josu Blanco. "Proporciona una forma basada en datos para identificar los nodos críticos en los que las medidas operativas específicas podrían tener un impacto desproporcionado en la reducción de los retrasos en cadena", ha añadido.

El estudio también revela que la propagación de los retrasos suele ser asimétrica, ya que pueden propagarse con mayor intensidad en una dirección entre dos regiones que en la opuesta.

Al demostrar que la propagación de los retrasos se produce en todos los continentes, esta investigación abre nuevas perspectivas para la gestión y la política del tráfico aéreo, ya que puede contribuir a una coordinación más eficaz entre regiones, a la mejora de las estrategias de programación y a la adopción de medidas específicas en los aeropuertos críticos.

MEJORAR EL SISTEMA

A largo plazo, estos conocimientos podrían ayudar a las aerolíneas y a los reguladores a mejorar el sistema de transporte aéreo mundial, reduciendo los costes para los operadores y mejorando la fiabilidad para los pasajeros.

Los autores han adelantado que en futuros trabajos se podría ampliar este marco para estudiar eventos de interrupción extremos o para evaluar cómo los cambios en la estructura de la red, como las nuevas rutas de largo recorrido, pueden alterar la dinámica global de los retrasos.

A medida que el tráfico aéreo sigue creciendo y aumenta la conectividad global, comprender estas "interdependencias ocultas" será cada vez más importante, han advertido.