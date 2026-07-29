Solventada la avería que ha dejado sin luz a 650 clientes de Endesa en el municipio de Sant Josep

EIVISSA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La avería que había dejado sin luz este miércoles a 650 clientes de Endesa en el municipio de Sant Josep ya ha sido reparada, según ha confirmado la compañía eléctrica.

Según ha informado Endesa a Europa Press, a las 07.30 horas de este miércoles se ha registrado una avería en una línea de media tensión.

De inmediato, un equipo se ha desplazado a la zona descubriendo que la caída de un árbol sobre una de las fases ha motivado la incidencia.

Tras desbrozar el árbol que estaba situado en el jardín de una finca privada, se han llevado a cabo una serie de maniobras para devolver en breve el suministro a los clientes afectados. Además, se ha aprovechado para cambiar una campana aisladora de una torre. En estos momentos, según Endesa, todos los clientes afectados por la incidencia han recuperado el servicio.