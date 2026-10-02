Son Espases dispondrá de tres nuevas salas blancas antes de que acabe el año. - CAIB

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Espases dispondrá a final de año, tras una inversión de cerca de un millón de euros, de tres nuevas salas blancas, espacios donde se procesan las terapias celulares que requieren condiciones de esterilidad para mantener unos niveles extremadamente bajos de partículas, polvo y microorganismos en el aire.

Con esta inversión en nuevas infraestructuras, el centro hospitalario, seguirá ampliando la cartera de servicios que pone a disposición de los ciudadanos de las Islas y también alcanzará un ahorro anual en este tipo de medicamentos de aproximadamente medio millón de euros anuales, según ha indicado en un comunicado la Conselleria de Salud.

Una de las instalaciones será una sala blanca de medicamentos citostáticos de farmacia, que son los que se utilizan en las terapias para tratar el cáncer y las enfermedades autoinmunitarias.

Esta sala ocupará una superficie de 40 metros cuadrados y supone una inversión de 382.230 euros. El hecho de poder elaborar los medicamentos citostáticos en el mismo hospital supondrá un ahorro de aproximadamente 230.000 euros al año, según han explicado.

Así mismo, Son Espases ha invertido 417.128 euros en la creación de otra sala blanca de terapia celular, una sala de criopreservación y un laboratorio de control de calidad para el Servicio de Hematología, gracias a los cuales podrá continuar aumentando el número de terapias celulares CAR-T. Esta otra sala ocupará una superficie de 20 metros cuadrados y se destinará a la elaboración de tratamientos hematológicos.

La terapia CAR-T es una inmunoterapia avanzada que modifica genéticamente las propias células T (linfocitos) del paciente para que reconozcan y ataquen a las células cancerosas.

Por lo tanto, esta terapia beneficia a todos los pacientes que reciben tratamientos oncohematológicos, pero especialmente a los mayores de 65 años que recaen y que no son candidatos a un trasplante. Ahora es posible recurrir a sus propias células para que empiecen el proceso de curación.