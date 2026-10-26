Son Espases mejora el índice de supervivencia del cáncer colorrectal avanzado con un planificador quirúrgico pionero. - CAIB

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Espases ha logrado mejorar significativamente los resultados clínicos de los pacientes con cáncer colorrectal localmente avanzado tras la implantación del planificador quirúrgico 3D en la Unidad de Cirugía Colorrectal.

Durante una sesión clínica que celebrada en el Hospital, el doctor Álvaro García Granero, especialista del Servicio de Cirugía General y Digestiva, ha presentado los datos, que también se expusieron en el Congreso Nacional de la Asociación Española de Coloproctología de este mismo año y se publicaron en la prestigiosa revista Annals of Surgery.

Según estas conclusiones, en el cáncer de recto localmente avanzado, el porcentaje de cirugías curativas aumentó del 48 al 92 por ciento después de haber puesto en funcionamiento el planificador.

Además, la recurrencia local descendió del 21 al 0 por ciento y la supervivencia sin recurrencia a tres años pasó del 79 al 100 por cien.

En los pacientes con cáncer de colon localmente avanzado, la recurrencia global disminuyó del 34 al 8 por ciento, mientras que la supervivencia global a tres años aumentó del 76 al 88 por ciento.

En Son Espases, un total de 61 pacientes han sido intervenidos con esta tecnología desde su implementación en el año 2022.

El Hospital es uno de los centros pioneros en España en la aplicación de esta tecnología, que permite reconstruir en tres dimensiones la anatomía del paciente a partir de pruebas de imagen para saber con exactitud cuál es la relación entre el tumor y los órganos vecinos antes de la cirugía.

Según las explicaciones del doctor García Granero, el proyecto piloto de Son Espases incorpora algoritmos matemáticos e inteligencia artificial para detectar con más precisión la infiltración tumoral y facilitar la planificación quirúrgica.

Esta información resulta especialmente relevante en los cánceres colorrectales localmente avanzados, en los que el tumor invade estructuras próximas y obliga a realizar intervenciones muy complejas.

La experiencia acumulada demuestra que la reconstrucción en 3D ayuda a personalizar la cirugía y, en determinados casos, a preservar órganos sin comprometer el tratamiento oncológico.

El especialista presentó el caso de un paciente con un cáncer colorrectal infiltrado en la próstata y las vesículas seminales que fue intervenido mediante esta planificación avanzada y que, cuatro años después, continúa sano.

Los resultados obtenidos en Son Espases coinciden con los de un estudio multicéntrico nacional financiado por la Asociación Española de Coloproctología y publicado en la revista Annals of Surgery, que concluyó que el 38 por ciento de los cirujanos modificaron la técnica que habían previsto inicialmente tras visualizar el planificador 3D.

Además, gracias a esta herramienta, en nueve casos se pudo practicar una cirugía curativa sin la reacción añadida de órganos vecinos al tumor.

Además del beneficio clínico, la implantación del planificador quirúrgico 3D ha demostrado ser rentable.

Una estimación del impacto económico basado en los datos del IBSalut concluye que el uso de esta tecnología en los 61 pacientes intervenidos en Son Espases desde 2022 ha supuesto un ahorro de 141.000 euros respecto a la cirugía convencional. Esto significa que por cada euro invertido se han ahorrado 2,7.

El doctor García Granero también ha destacado la colaboración entre Son Espases y Adema para desarrollar un simulador táctil 3D pionero a escala internacional para tratar el cáncer colorrectal, así como otros proyectos orientados a incorporar la reconstrucción en 3D y la realidad aumentada a la cirugía robótica. Asimismo, esta tecnología se utiliza ya como recurso de comunicación con los pacientes.

Las reconstrucciones tridimensionales permiten explicar visualmente la intervención prevista y favorecen una toma de decisiones compartida entre los profesionales y los pacientes.

El especialista subrayó que estos avances no serían posibles sin el trabajo coordinado de cirujanos, anestesistas, profesionales de enfermería y el resto de los especialistas implicados.

En este sentido, destacó la creación del Comité Asistencial de Cirugía Oncológica Pélvica Avanzada de Son Espases y la futura incorporación de la figura del gestor de casos para mejorar la coordinación asistencial.