Son Espases recupera la normalidad en las Urgencias y retomará la actividad quirúrgica a partir de este jueves

Archivo - Puerta de Urgencias del Hospital de Son Espases. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Espases ha recuperado la normalidad en el servicio de Urgencias y, a partir de este jueves, retomará la actividad quirúrgica en el centro sanitario.

El hospital ha explicado este miércoles a Europa Press que en estos momentos cuentan con 23 pacientes pendientes de ingreso, una cifra que se encuentra "dentro de la normalidad" del centro hospitalario.

En este sentido, mantienen que el plan de contingencia que activaron el pasado martes "ha sido efectivo" y ha permitido descongestionar las Urgencias, que este martes llegaron a registrar 69 pacientes pendientes de ingreso.

Según datos del portal de transparencia del IBSalut, este miércoles a las 10.00 horas Son Espases registra 83 pacientes adultos en Urgencias.

En las últimas dos semanas, hubo ocho días en los que el hospital superó los 500 pacientes diarios en Urgencias, una cifra por encima de la media anual del centro, fijada en 475 urgencias al día.

Este aumento, explicó el IBSalut, coincide con el inicio de la temporada de virus respiratorios, como la gripe y el covid, lo que ha dibujado un perfil de paciente "mayoritariamente de edad avanzada y con patologías respiratorias".

Entre las medidas excepcionales aplicadas en el plan de contingencia, se decretó la suspensión de las operaciones programadas para este miércoles, salvo la actividad quirúrgica oncológica y la preferente. Asimismo, se adelantaron las intervenciones de aquellos pacientes ya ingresados y pendientes de una intervención con el objetivo de liberar camas.

En el marco de estas actuaciones, el pasado lunes 19 de octubre ya se habilitaron 34 camas en el Hospital Verge de la Salut para trasladar a pacientes pluripatológicos desde Son Espases.