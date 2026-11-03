Son Espases suspende la actividad quirúrgica de este miércoles para agilizar las Urgencias

Archivo - Entrada al servicio de Urgencias en el Hospital Son Espases - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Espases ha suspendido la actividad quirúrgica prevista para este miércoles, excepto la oncológica y la preferente, con el objetivo de agilizar las Urgencias, que cuentan en estos momentos con 69 pacientes pendientes de ingreso.

La Conselleria de Salud ha explicado este martes en un comunicado que el centro hospitalario ha activado su plan de contingencia ante el incremento de la demanda asistencial registrado en las últimas dos semanas. Durante este período, ha habido ocho días en los que se han superado los 500 pacientes diarios en Urgencias, una cifra por encima de la media anual del hospital, fijada en 475 urgencias al día.

Este aumento, añade el IBSalut, coincide con el inicio de la temporada de virus respiratorios, como la gripe y el covid, lo que ha dibujado un perfil de paciente "mayoritariamente de edad avanzada y con patologías respiratorias".

Entre las medidas excepcionales aplicadas en el plan de contingencia, se ha decretado la suspensión de las operaciones programadas para este miércoles, salvo la actividad quirúrgica oncológica y la preferente. Asimismo, se van a adelantar las intervenciones de aquellos pacientes que ya están ingresados y pendientes de una intervención con el objetivo de liberar camas.

El plan contempla también la reducción de la programación hospitalaria, la agilización de la disponibilidad de camas tras las altas médicas y la potenciación de la hospitalización a domicilio.

En el marco de estas actuaciones, el pasado lunes 19 de octubre ya se habilitaron 34 camas en el Hospital Verge de la Salut para trasladar a pacientes pluripatológicos desde Son Espases.

En esta misma línea de derivaciones, el hospital ha solicitado el traslado de varios pacientes al Hospital General (dependiente de Son Espases) y al Hospital Sant Joan de Déu, con lo que se recurre al acuerdo marco vigente con el IBSalut para la gestión de pacientes con múltiples patologías.

Por último, el centro hospitalario ha recordado que este año se ha puesto en marcha una Unidad de Observación Post Quirúrgica dotada con ocho camas para estancias inferiores a 24 horas, un recurso que permite liberar unas 32 camas de planta a la semana y optimizar el drenaje del servicio de urgencias ante picos de demanda como el actual.