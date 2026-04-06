Son Espases reúne a especialistas para compartir los últimos avances en cardiología

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PALMA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Espases ha celebrado la II Jornada de Cardiología Multidisciplinaria de Baleares, 'De la clínica al intervencionismo pasando por la imagen', que ha reunido a destacados especialistas en la materia.

La jornada ha servido para dar a conocer los últimos avances en cardiología que ya se están aplicando en Son Espases que, según ha destacado la Conselleria de Salud, se sitúa a la vanguardia en el uso de tecnologías mínimamente invasivas.

Actualmente, muchas patologías cardiovasculares pueden tratarse con catéteres que se introducen por un pequeño orificio de cinco o seis milímetros, y con los que se consiguen unos resultados equivalentes o incluso mejores que con cirugía abierta.

La evolución de la tecnología médica permite hoy llevar a cabo procedimientos que hace unos años solo podían tratarse con cirugía convencional o con tratamiento médico debido al alto riesgo quirúrgico.

El desarrollo de técnicas de imagen como la radiología avanzada, la tomografía computarizada, la ecocardiografía o la resonancia magnética ha mejorado notablemente la visualización del corazón, tanto en el diagnóstico como en las intervenciones.

Son Espases es un centro pionero en la implantación de estas tecnologías, que permiten planificar y ejecutar procedimientos con mayor precisión y seguridad.

Durante la jornada, los especialistas han presentado algunos de los avances que ya están cambiando la práctica clínica. Entre ellos destacan la implantación de válvula aórtica transcatéter (TAVI), que ya se realiza en pacientes de bajo riesgo. Estos pacientes tienen una recuperación más rápida y una estancia hospitalarias más corta.

También se ha abordado el intervencionismo mitral y tricuspídeo transcatéter, una opción para pacientes con alto riesgo quirúrgico que mejora de forma significativa la sintomatología; así como las terapias percutáneas de ritmo y prevención embólica, alternativas eficaces para prevenir el ictus en la fibrilación auricular cuando la anticoagulación no es adecuada.

Finalmente, se han presentado ablaciones con mapeo avanzado, que reducen la recurrencia de las arritmias y mejoran los resultados a largo plazo.

Estas técnicas, menos invasivas, permiten que los pacientes tengan una recuperación más rápida y con menos complicaciones: la mayoría pueden recibir el alta en apenas de uno a cuatro días. Además, les facilitan una rehabilitación casi inmediata, lo que repercute directamente en la mejora de su calidad de vida.

La Conselleria ha indicado que los beneficios de estos procedimientos dependen de una adecuada selección del paciente, de la experiencia del equipo médico y del uso coordinado de tecnologías avanzadas.

En Son Espases, estas innovaciones se están aplicando en un amplio abanico de patologías cardíacas, como estenosis e insuficiencias valvulares, cierres de comunicaciones congénitas o adquiridas, prevención del ictus en arritmias mediante técnicas percutáneas, o ablación de arritmias complejas, entre otras.