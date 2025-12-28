Son Hugo acoge por primera vez la Fiesta Acuática de Navidad con más de 500 participantes - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las piscinas municipales de Son Hugo han acogido por primera vez la Fiesta Acuática de Navidad con más de 500 participantes.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que las piscinas municipales de Son Hugo han sido este domingo el escenario de la segunda jornada de las Fiestas Acuáticas, una actividad gratuita, lúdica y deportiva que el Institut Municipal de l'Esport (IME) organiza en el programa de Navidad de Cort.

Tras el éxito de la primera jornada en Son Moix, la décima edición de las Fiestas Acuáticas se ha trasladado por primera vez a Son Hugo, donde se ha vuelto a registrar la máxima participación, con un total de 510 personas disfrutando de esta cita familiar.

La actividad se ha desarrollado en tres turnos de una hora, con una organización óptima y experiencia segura para todos. Durante estas tres horas, las piscinas de Son Hugo se han transformado en un auténtico parque acuático con actividades adaptadas a todas las edades.

Los asistentes han podido disfrutar de los distintos juegos acuáticos, como las tres líneas de módulos hinchables, toboganes, espacios de equilibrio, circuitos con obstáculos y el popular cubo de puntería.

Para garantizar la seguridad y buen funcionamiento de la actividad, el IME ha reforzado el dispositivo con más socorristas, monitores especializados y un coordinador de actividades, así como personal adicional a los servicios de recepción y limpieza.

Las Fiestas Acuáticas siguen consolidándose como una actividad referente del calendario navideño del IME, con el objetivo de promover el deporte y la diversión en familia.