Son Llàtzer acoge una jornada científica para promover la fertilidad y prevenir la infertilidad en Baleares

I Jornada en Reproducción Humana para la Promoción de la Fertilidad en Baleares. - GOIB

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Llàtzer ha acogido este viernes la I Jornada en reproducción humana para la promoción de la fertilidad en Baleares, un simposio científico que tenía como objetivo analizar los factores que influyen en la fertilidad y avanzar en la prevención de la infertilidad en las Islas.

Según ha informado la Conselleria de Salud en una nota de prensa, el encuentro, vinculado a la Sociedad Española de Fertilidad, ha contado con la participación de especialistas en atención primaria, biología reproductiva, ginecología, psicología y salud pública.

Durante la jornada se han abordado cuestiones como los determinantes de la fertilidad, las estrategias de prevención de la infertilidad y el papel de la educación en materia de salud reproductiva.

Además, se ha presentado el Consenso sobre Natalidad y Salud Reproductiva en España y se han debatido propuestas para una hoja de ruta autonómica, elaborada por la Sociedad Española de Fertilidad.

Este documento plantea una hoja de ruta que subraya la necesidad de situar la salud reproductiva en el centro de las políticas sanitarias y sociales, teniendo en cuenta el descenso sostenido de la natalidad y el aumento de los problemas de fertilidad.

La jornada ha incluido también una mesa de debate final en la que profesionales sanitarios de distintas instituciones han analizado los retos actuales en materia de fertilidad y han planteado propuestas y líneas de actuación destinadas a desarrollar una hoja de ruta autonómica para prevenir la infertilidad y promover la natalidad en Baleares.

El encuentro ha sido promovido por el responsable de la Unidad de Reproducción del Hospital Universitario Son Llàtzer, Martí Mascaró, y por el embriólogo clínico Rafael Trinchant, con el objetivo de impulsar un espacio de reflexión científica y sanitaria sobre la promoción de la fertilidad y la prevención de la infertilidad.

El acto inaugural ha contado también con la participación del director de Asistencia Sanitaria del Servicio de Salud de Baleares, Raúl Lara, y del director médico del hospital, Javier Agüera.