Son Llàtzer celebra su 25º aniversario con cuatro jornadas centradas en los retos del sistema sanitario

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PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Llàtzer conmemora su 25º aniversario con un programa de actividades que están centradas en los principales retos del sistema sanitario.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Salud, bajo el lema 'Un relato único, cuatro ejes que se tocan', se celebrarán cuatro jornadas temáticas que reflejan la evolución del centro hospitalario y su compromiso con una atención integral centrada en las personas.

La gerente de Son Llàtzer, Soledad Gallardo, ha destacado que celebrar 25 años "no es mirar atrás, es renovar un compromiso". Así, ha señalado que, desde su creación, Son Llàtzer ha crecido integrando asistencia, docencia e investigación, con la "idea clara y ambiciosa de cuidar mejor a las personas conjugando ciencia y humanidad".

En este sentido, ha subrayado que este aniversario "recoge el aprendizaje acumulado de los equipos y de los pacientes, y lo proyecta hacia los retos actuales y futuros de la sanidad".

El programa se estructura en cuatro grandes jornadas centradas en la innovación y la investigación, la gestión y la comunicación, el paciente y los procesos, y el ámbito institucional, todas ellas coordinadas por equipos transversales del Hospital. Estos ámbitos funcionan como puntos de conexión de un mismo relato: innovar para mejorar los cuidados, gestionar para hacer posible la práctica clínica, comunicar para generar confianza y facilitar decisiones informadas, y escuchar al paciente y a la sociedad para redefinir prioridades.

IA Y CIENCIA APLICADA A LA SALUD

La primera de estas jornadas, centrada en la innovación y la investigación, reunirá a expertos de referencia nacional e internacional en inteligencia artificial y ciencia aplicada a la salud. Entre ellos, destaca la participación del vicepresidente de Investigación en Google DeepMind, Oriol Vinyals, y del catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Senén Barro.

Barro, quien recientemente ha asumido la presidencia del Comité Asesor del Laboratorio de Ideas en Inteligencia Artificial de España, aportará una visión estratégica sobre el impacto de estas tecnologías en la toma de decisiones clínicas y en la transformación de los sistemas sanitarios, para reforzar el posicionamiento del Hospital Universitario Son Llàtzer como un entorno activo en innovación y generación de conocimiento.

La jornada abordará también el papel de la investigación sanitaria por medio de la experiencia del IdISBa, destacando la conexión entre la actividad investigadora y la práctica clínica. El programa incluirá espacios de diálogo entre investigadores seniors y emergentes, coloquios entre servicios sobre los retos de investigar en el entorno hospitalario y una radiografía de la producción científica del centro.

LABORATORIO PRÁCTICO DE IA

Uno de los elementos diferenciales será el laboratorio práctico de inteligencia artificial clínica, donde profesionales y asistentes podrán conocer herramientas que ya están transformando la asistencia sanitaria. La jornada se completará con un coloquio que integrará la visión de profesionales y pacientes, para subrayar la dimensión humana de la investigación.

Más allá del contenido científico y estratégico, el 25º aniversario del Hospital Universitario Son Llàtzer incluirá también actividades de carácter lúdico dirigidas a los profesionales y sus familias, con el objetivo de reforzar el sentimiento de pertenencia y reconocer el compromiso de quienes forman parte del Hospital.