Son Llàtzer celebrará el miércoles unas jornadas centradas en la experiencia de los pacientes

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PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Llàtzer celebrará el miércoles la tercera de las jornadas organizadas con motivo de su 25º aniversario con el título '25 años de procesos que cuidan: cuando la voz del paciente transforma el hospital', un encuentro dedicado a analizar cómo la experiencia de los pacientes puede contribuir a mejorar los procesos asistenciales y la organización sanitaria.

Según ha informado la Conselleria de Salud, con el lema 'El cuidado empieza escuchando', la jornada reunirá a pacientes, profesionales sanitarios y expertos en gestión, humanización, participación ciudadana, responsabilidad social y ética. La formadora en oratoria y coach Mar Félix será la encargada de conducir el encuentro.

La primera parte de la jornada, 'La experiencia que transforma', comenzará con experiencias compartidas por pacientes y profesionales del hospital. A través de casos reales se mostrará cómo incorporar la perspectiva del paciente permite identificar necesidades, revisar la forma de prestar la atención y mejorar su experiencia durante el proceso asistencial.

A continuación, el médico intensivista y fundador del Proyecto HU-CI, Gabriel Heras, impartirá la ponencia 'Humanizando la sanidad, de la teoría a la realidad', centrada en la incorporación de la voz del paciente en entornos asistenciales de alta intensidad.

La jornada permitirá también conocer diferentes procesos de referencia desarrollados en Son Llàtzer, orientados a comprender mejor las necesidades de los pacientes, innovar y acompañarlos durante la enfermedad.

Entre estos figuran los potenciales evocados pediátricos, las consultas de coagulación y de riesgo de Andrade, la cirugía 3D en traumatología, la atención al parto de nalgas, las endoprótesis digestivas y el abordaje de la sepsis. También se presentarán iniciativas relacionadas con los cuidados paliativos, el apoyo psicológico a los profesionales, la rehabilitación cardíaca, la pediatría social y la Unidad de Reproducción.

El segundo bloque, 'De la experiencia a la corresponsabilidad', ampliará la reflexión hacia el papel social de los hospitales. Conrado Domínguez, experto en gestión e innovación sanitaria, ofrecerá la ponencia 'Hospitales que escuchan, hospitales que transforman: gestión, valor y responsabilidad social'.

Posteriormente, tendrá lugar una mesa redonda sobre la responsabilidad social de los hospitales, en la que participarán Clara Grau, del Hospital Universitario Vall d'Hebron; Luis Miguel Alegre, director de Innovación y Proyectos del Hospital Universitario Son Espases; Joan Carles March, cofundador y codirector de la Escuela de Pacientes de Andalucía, y Xavier Burjons, vocal de Cataluña y Baleares de la Sociedad Española de Atención al Usuario de la Sanidad (SEAUS).

La jornada continuará con una conversación de integración ética en la que participarán June Tomé, presidenta del Comité de Ética Asistencial del Hospital Universitario Son Llàtzer y Hospital Joan March; Rafael Trinchant, embriólogo clínico y miembro del Comité de Ética Asistencial de Son Llàtzer, y Jesús Tomás Monge, doctor en Enfermería y máster en Bioética.

Esta tercera jornada forma parte del programa conmemorativo del 25º aniversario del Hospital Universitario Son Llàtzer, que a lo largo de 2026 está revisando algunos de los principales ámbitos que han marcado la evolución del centro durante estos años: la investigación y la innovación, la gestión, la comunicación, los procesos asistenciales y la relación con los pacientes.

El encuentro se llevará a cabo el 30 de septiembre en el Hospital Universitario Son Llàtzer y finalizará con un cierre institucional.