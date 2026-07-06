Son Llàtzer estrena una farmacia ambulatoria robotizada para atender a más de 150 pacientes al día. - CAIB

PALMA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nueva Unidad de Pacientes Externos del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Son Llàtzer permitirá mejorar la atención de más de 150 pacientes al día gracias a unas instalaciones ampliadas y a un sistema robotizado de dispensación de medicamentos que refuerza la seguridad de los tratamientos y agiliza la atención farmacéutica.

La actuación ha supuesto una inversión de 500.000 euros financiada íntegramente mediante Fondos de Insularidad, según ha informado la Conselleria de Salud en nota de prensa.

La consellera de Salud, Manuela García, ha inaugurado este lunes las nuevas instalaciones acompañada por el director general del IBSalut, Javier Ureña, el equipo directivo del Hospital Universitario Son Llàtzer, y la jefa del Servicio de Farmacia, Montserrat Vilanova.

Durante la visita, la consellera ha destacado que el crecimiento constante de la actividad de esta unidad exigía una ampliación que permitiera responder al aumento de pacientes con enfermedades crónicas y complejas.

"La incorporación del sistema robotizado mejora la seguridad en la dispensación de medicamentos, optimiza los procesos de trabajo y nos permite seguir ofreciendo una atención farmacéutica de calidad a los más de 150 pacientes que pasan cada día por esta unidad", ha indicado.

La Farmacia Ambulatoria es una unidad especializada del Servicio de Farmacia Hospitalaria que atiende diariamente a más de 150 pacientes que acuden al hospital para recoger medicación de uso hospitalario o tratamientos de control especial.

Se trata, principalmente, de personas con enfermedades crónicas o complejas que precisan un seguimiento farmacoterapéutico continuado, como pacientes en tratamiento con medicamentos biológicos, terapias oncológicas orales, antivirales, inmunosupresores o tratamientos para enfermedades inflamatorias y enfermedades raras.

Además de la dispensación individualizada de medicamentos, la unidad revisa los tratamientos prescritos, informa a los pacientes sobre el uso correcto de la medicación, realiza el seguimiento de la adherencia terapéutica y participa en la detección y prevención de problemas relacionados con los medicamentos. También gestiona medicamentos de alto impacto sanitario y económico que requieren circuitos específicos de control.

En los últimos años, la actividad de la Farmacia Ambulatoria ha crecido de forma constante como consecuencia del aumento de la cronicidad, la pluripatología y la mayor supervivencia de pacientes con enfermedades complejas. Esta evolución ha hecho necesaria la ampliación de la unidad y la incorporación de nuevas herramientas para responder al incremento de la actividad asistencial.

Las nuevas instalaciones cuentan con cinco consultas de atención farmacéutica y un almacén robotizado integrado por dos robots: uno destinado a medicamentos conservados a temperatura ambiente y otro para medicamentos refrigerados. Cada uno tiene capacidad para almacenar alrededor de 6.000 envases, lo que permite gestionar hasta 12.000 envases de medicamentos.

El sistema incorpora una carga automática de la medicación y una red de cintas transportadoras que distribuye los tratamientos directamente hasta los puntos de dispensación. En total, dispone de siete puntos de entrega: uno en cada una de las cinco consultas y dos en el área de trabajo de las auxiliares de enfermería.

La robotización mejora la seguridad de la dispensación mediante la verificación del código Data Matrix, el lote y la fecha de caducidad de cada envase y garantiza la trazabilidad de los medicamentos durante todo el proceso.

Además, el sistema está integrado con el programa de prescripción ambulatoria Sigma y con el sistema corporativo de gestión SAP/HANA, lo que permite automatizar procesos y reducir el riesgo de errores en la dispensación.