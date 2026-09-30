Son Llàtzer inaugura la tercera jornada de su 25 aniversario, dedicada a los pacientes y a la mejora asistencial

Son Llàtzer inaugura la tercera jornada de su 25 aniversario, dedicada a los pacientes y la mejora asistencial - CAIB

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Llàtzer ha inaugurado este miércoles la tercera jornada organizada con motivo de su 25 aniversario, dedicada a los pacientes y a los procesos asistenciales.

Así lo ha explicado este miércoles en un comunicado la Conselleria de Salud, que ha detallado que el encuentro ha reunido a 180 participantes bajo el lema 'El cuidado empieza escuchando' y se ha estructurado en torno a la incorporación de la experiencia del paciente en la mejora asistencial, la responsabilidad social y la ética del cuidado.

Durante el bloque matutino, pacientes y profesionales han compartido testimonios cruzados sobre comunicación y acompañamiento, seguidos por la ponencia del intensivista y fundador del Proyecto HU-CI, Gabriel Heras, que ha hablado sobre la humanización de la asistencia, especialmente en entornos de intensidad asistencial alta.

Seguidamente, profesionales de Son Llàtzer han presentado distintos procesos que se han incorporado o transformado para responder mejor a las necesidades de los pacientes. Entre ellos, han destacado los potenciales evocados pediátricos, las consultas de coagulación y de riesgo de enfermedad de Andrade, la cirugía 3D en traumatología y la atención al parto de nalgas.

La segunda parte de la mañana se ha dedicado a reflexionar sobre el papel de los hospitales más allá de la atención estrictamente asistencial. El evento ha concluido con un debate sobre la ética del cuidado en el que han intervenido June Tomé, presidenta del Comité de Ética Asistencial de Son Llàtzer y del Hospital Joan March; Rafael Trinchant Mellado, embriólogo clínico, y Jesús Tomás Monge Moreno, profesor de la Universitat de les Illes Balears (UIB) e investigador de Bioethix.