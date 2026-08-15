Son Llàtzer organiza actividades de apoyo a pacientes con cáncer y sus familias - CAIB

PALMA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Llàtzer ha consolidado en el primer semestre de este año el programa Domum, una iniciativa de la Fundació Nous Cims dirigida a mejorar el bienestar de las personas con cáncer y sus familias.

El programa complementa la atención sanitaria con actividades que ayudan a abordar algunas de las necesidades físicas, emocionales y sociales que pueden surgir durante la enfermedad y los tratamientos, ha señalado la Conselleria de Salud en un comunicado.

Durante el primer semestre se han organizado dos grupos de yoga, en los que han participado 23 personas, y dos grupos de arteterapia, con 16 inscritos. También se han organizado sesiones de musicoterapia, 'mindfulness' y chi kung, así como actividades sobre nutrición en oncología y sexualidad.

Las actividades ofrecen a los pacientes y familiares espacios para compartir experiencias, resolver dudas y disponer de herramientas para ayudarles en su día a día.

Según ha explicado la Conselleria, algunos de los temas que se trabajan en el programa son el ejercicio, la relajación, la expresión de emociones, la alimentación o la sexualidad, teniendo en cuenta que el cáncer afecta muchas áreas de la vida de una persona y de su entorno.

Una parte importante del desarrollo del programa es que los profesionales conozcan las actividades y puedan informar a los pacientes.

Por ello, durante estos meses se han hecho sesiones con profesionales de oncología médica, hematología, rehabilitación, nutrición, trabajo social, enfermería de ostomía, psicooncología, ginecología, salud mental, hospital de día y hospitalización, entre otros.

El programa cuenta también con la colaboración de asociaciones y entidades que participan en alguna de las actividades. Por ejemplo, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha hecho sesiones de chi kung.

A su vez, se mantienen contactos con otras entidades para incorporar recursos que puedan ser de interés para los pacientes y sus familias.

Después de estos primeros meses, la Conselleria ha fijado como uno de los retos hacer que las actividades sean cada vez más conocidas y accesibles a los pacientes y continuar incorporando profesionales y entidades al programa.