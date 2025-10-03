Son Llàtzer premia estudios sobre el uso de IA para predecir las paradas cardiacas o sobre el cáncer hematológico

Entrega de los premios a los investigadores reconocidos en la 3ª Convocatoria de Ayudas a la Investigación del Hospital de Son Llàtzer. - CONSELLERIA DE SALUD

PALMA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Llàtzer ha celebrado este viernes el acto de entrega de premios de la 3ª Convocatoria de Ayudas a la Investigación para Proyectos Piloto, en la que se ha reconocido estudios sobre el uso de IA para predecir las paradas cardiacas o sobre los tratamientos contra un tipo de cáncer hematológico, entre otros.

Estos galardones son una iniciativa de la Comisión de Investigación del centro, que tiene como objetivo "impulsar la actividad investigadora clínica y traslacional dentro de la institución", según ha explicado la Conselleria de Salud en un comunicado.

La convocatoria, lanzada el pasado mes de abril, refleja la apuesta firme del Hospital por reforzar la capacidad investigadora de sus profesionales y por promover la actualización constante en este ámbito como "vía directa para mejorar la práctica clínica diaria".

En esta edición, dotada con 20.000 euros procedentes de los fondos para gastos indirectos generados por la actividad científica del hospital, se han seleccionado cinco proyectos. El Comité Evaluador tuvo en cuenta criterios como la relevancia científica, la calidad metodológica, la factibilidad, el interés estratégico y el potencial competitivo de las propuestas.

Las ayudas están dirigidas principalmente a jóvenes investigadores y equipos con recursos limitados, para favorecer el desarrollo de estudios piloto que generen resultados preliminares con capacidad de evolucionar hacia proyectos de mayor envergadura en convocatorias estatales o internacionales.

Durante el acto de entrega, el director médico del hospital, Francisco Javier Agüera, y el presidente de la Comisión de Investigación, Joan Bargay, subrayaron la importancia de estas ayudas como "motor de generación de conocimiento y mejora en la atención a los pacientes".

Así, los proyectos premiados en la edición de 2025 'Terra: Estudio de anticuerpos anti-TTR en amiloidosis' de la investigadora Cristina Bayón --Servicio de Medicina Interna--, 'Los microRNAs como predictores de respuesta a anticuerpos biespecíficos en mieloma múltiple: un estudio exploratorio' de las investigadoras Bárbara Logsdon Álvarez y Aina Martín Medina --Servicio de Hematología-- o 'Evaluación del impacto de la inteligencia artificial (IA) en la asistencia sanitaria hospitalaria para generar modelos predictivos de riesgo de parada cardiaca' del investigador Juan Ignacio Brisa --Servicio de Cuidados Intensivos--.

Por otro lado, también se han destacado 'Desarrollo de una app para la determinación de compatibilidades en Y de medicamentos en UCI' del investigador Luis Pérez de Amezaga --Servicio de Farmacia-- y '¿Podemos optimizar la derivación a la Unidad de Dolor Crónico? Implementación de un algoritmo clínico basado en IA para su cribado y priorización' de la investigadora María José Bueno --Servicio de Reanimación y Anestesia--.

La actividad en materia investigadora del Hospital Universitario Son Llàtzer durante el último año ha sido "muy productiva", dado que se han publicado más de 176 artículos en revistas científicas, 224 comunicaciones a congresos y 62 proyectos propios del Hospital.

La Comisión de Investigación ha felicitado a todos los participantes de esta tercera edición, al destacar "su compromiso con la mejora continua, la curiosidad científica y el esfuerzo por poner en marcha proyectos innovadores".

Asimismo, la comisión ha animado a los profesionales interesados en emprender en el ámbito de la investigación a acudir a la Unidad de Investigación del Hospital, donde recibirán asesoramiento y apoyo para convertir sus ideas en proyectos viables.