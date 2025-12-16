Son Llàtzer, reconocido por su compromiso con la lactancia materna

Archivo - Bebé recién nacido, lactancia materna. - CAIB - Archivo

PALMA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Llàtzer ha obtenido la certificación IHAN 3D, un reconocimiento que acredita su excelencia en la promoción y el apoyo a la lactancia materna por medio de prácticas basadas en la evidencia y un acompañamiento respetuoso a madres y bebés.

La política de alimentación infantil se ha difundido a todo el personal con atención directa e indirecta a madres lactantes, incluyendo al personal de nueva incorporación, según ha indicado la Conselleria de Salud en una nota de prensa.

También se entrega y explica a las mujeres durante la ecografía de las 20 semanas y tras el parto. Además, esta visible en puntos clave como Neonatología, Maternidad, Pediatría y Obstetricia.

El Hospital ha superado el requisito de formación y ha alcanzado más del 80 por ciento de profesionales capacitados en lactancia materna. Esta preparación garantiza una atención homogénea, actualizada y alineada con los estándares internacionales IHAN.

El centro ha elaborado nueve protocolos y tres guías sobre lactancia, parto normal y atención a madres que no amamantan. Todos los documentos siguen criterios científicos y contribuyen a una práctica clínica unificada y respetuosa.

Además, se han creado materiales informativos --folletos, carteles, infografías y recomendaciones-- que se entregan tanto a embarazadas como a madres recientes. Estos recursos facilitan la toma de decisiones informada y refuerzan la educación sanitaria.

La coordinación con Atención Primaria se hace por medio de un protocolo específico que garantiza un acompañamiento continuo desde el embarazo. Esto permite que cada mujer reciba asesoramiento y apoyo personalizado, independientemente de su decisión de amamantar o no.

La Dirección del Hospital mantiene un compromiso firme con el Código de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, sin aceptar donaciones ni publicidad de fórmulas infantiles. Toda la leche artificial disponible es seleccionada por un comité experto y adquirida siguiendo criterios de independencia y seguridad.

Gracias a este trabajo multidisciplinar, el Hospital registra una tasa del 76 por ciento de lactancia materna exclusiva al alta, un indicador que refleja la calidad del acompañamiento ofrecido.

Además, el centro cuenta con una consulta especializada todos los días de la semana, apoyada por una IBCLC (sigla inglesa de International Board Certified Lactation Consultant).

Se trata de una profesional de la salud con un certificado internacional que la acredita como experta en lactancia materna, capaz de ofrecer apoyo clínico avanzado, siempre basado en la evidencia científica y cumpliendo con un código deontológico.