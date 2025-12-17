Son Moix será la sede de la Supercopa de España de fútbol sala 2026 el 3 y 4 de enero

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente de la Federación de Fútbol de Baleares, Jordi Horrach, posan con el trofeo de la Supercopa de España de fútbol sala. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Palau Municipal d'Esports de Son Moix de Palma acogerá los partidos de la Supercopa de España de fútbol sala 2026, entre el 3 y 4 de enero.

Se trata del primer gran título nacional de la temporada y una de las competiciones "más prestigiosas" del fútbol sala español, según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

La competición se ha presentado este miércoles en la Sala de Plenos de Cort y el acto ha estado presidido por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, junto al primer teniente de alcalde y regidor de Deportes, Javier Bonet, y el presidente de la Federación de Fútbol de Baleares, Jordi Horrach, quien ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento.

La Supercopa de España reunirá en Son Moix a los cuatro mejores equipos del fútbol sala nacional: el Jimbee Cartagena Costa Cálida --campeón de Liga y defensor del título tras conquistar las dos últimas ediciones--, el Servigroup Peñíscola --campeón de la Copa de España--, el Movistar Inter FS --campeón de la Copa del Rey-- y el Illes Balears Palma Futsal --actual campeón de la UEFA Futsal Champions League y mejor clasificado de la liga regular tras el campeón de Copa--.

Durante su intervención, el alcalde ha recordado que esta competición llega tras la reciente celebración de la final de la Copa Intercontinental, lo que vuelve a convertir a Palma en "el epicentro del fútbol sala español" y la consolida como "una ciudad que es, sin duda, un referente mundial de este deporte". En este contexto, ha hecho referencia al Illes Balears Palma Futsal, recientemente proclamado tricampeón de Europa.

Asimismo, Martínez ha agradecido a la Real Federación Española de Fútbol, a la Federación Balear, al Govern, así como a todas las entidades y patrocinadores implicados, por "hacer posible que Palma pueda acoger este gran evento".