Sorprenden a un conductor circulando con las matrículas provisionales de otro coche. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha instruido recientemente diligencias judiciales contra un hombre que fue sorprendido circulando con las matrículas provisionales de otro coche.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado el pasado 28 de agosto sobre las 17.00 horas en un control preventivo en el camino de Son Hugo.

Agentes de la USEI (Unidad de Seguridad Integral), en un operativo conjunto con la UMOT (Unidad Motorizada), realizaban labores de control de documentación en la vía pública.

Los efectivos dieron el alto de forma aleatoria a un turismo que circulaba con placas de matrícula provisionales. A requerimiento policial, el conductor, español de 32 años, mostró la documentación del vehículo, que parecía estar en regla en un primer momento.

Sin embargo, al realizar la comprobación de las placas a través de la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), el sistema reveló que la matrícula que llevaba el coche estaba asociada a un turismo de otra marca y modelo.

Además, estas placas temporales tenían el permiso de circulación caducado y carecían del seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria.

Al ser interrogado por esta irregularidad, el conductor mostró una actitud nerviosa y explicó que trabajaba como mecánico en un taller. El hombre reconoció ser el propietario de las placas temporales y admitió que las había instalado él mismo en el turismo, afirmando que le habían sido facilitadas por una gestoría junto con una documentación que mostró a continuación a los agentes.

Al revisar esta nueva documentación provisional, los policías constataron que la placa de matrícula que constaba anotada en ella era completamente diferente a la que llevaba instalada el coche, siendo la anotada en el documento la que realmente coincidía con el número de bastidor del turismo que conducía.

Dadas estas evidentes irregularidades, los agentes informaron al mecánico de la instrucción de un informe penal en calidad de investigado no detenido por falsificación de documento público.

Asimismo, se le formularon las denuncias administrativas correspondientes. Finalmente, las placas de matrícula falsas fueron intervenidas y el turismo fue retirado por el servicio de grúa municipal al depósito de Sa Riera. La Sala de Atestados remitió las diligencias a la autoridad judicial.