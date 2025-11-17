Soto reitera su disposición a reunirse con los vecinos de Sa Calatrava que se oponen a la tala de árboles 'bellaombra'

Archivo - La regidora de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales del Ayuntamiento de Palma, Belén Soto, en rueda de prensa. Archivo. - CORT - Archivo

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales, Belén Soto, ha reiterado su disposición a reunirse con los vecinos de Sa Calatrava que se oponen a la tala de árboles 'bellaombra' ubicados en la plaza Llorenç Villalonga.

En una rueda de prensa celebrada este lunes, y a preguntas de los medios de comunicación, Soto ha incidido en que, como ya ha dicho en numerosas ocasiones, desde el Ayuntamiento de Palma están "totalmente abiertos" a reunirse con la Associació de Veïnats de Sa Calatrava.

Además, ha añadido, "ya se ha hablado" con la Associació "a través del coordinador de Distrito, para trasladarles que "están totalmente dispuestos y abiertos a hablar con los vecinos".

Hay que recordar que los vecinos de Sa Calatrava han mostrado su oposición a la eliminación de los ejemplares 'bellaombra' que quedan en la plaza Llorenç Villalonga, que el Ayuntamiento de Palma, según anunció la semana pasada, en la Mesa Verde, se plantea talar tras informes técnicos que apuntan a enfermedades y "riesgo de caída", informaron entonces diversos medios de comunicación.