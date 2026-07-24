Detenido por romper una jarra en la cabeza a otro hombre tras una discusión política en un bar de Palma

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PALMA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, de nacionalidad española, tras haber roto una jarra de cristal en la cabeza a otro varón durante una discusión por temas políticos en el interior de un bar del barrio de la Soledad (Palma).

Según ha informado el Cuerpo en un comunicado, el hombre ha sido detenido como presunto autor de un delito de lesiones después de que el pasado jueves, sobre las 16.30 horas, dos clientes de un bar empezaran a discutir por política. Al parecer, la discusión fue en aumento hasta que uno de ellos se dirigió a su adversario y le golpeó en la cabeza con una jarra de cristal.

El golpe provocó una contusión en la cabeza y una herida, y la víctima quedó mareada. El impacto fue violento, provocando la fractura de la jarra y que pedazos de cristal salieran disparados. Precisamente, un trozo de cristal impactó en la cabeza de un niño, que sufrió una herida sangrante.

Varios testigos auxiliaron a las víctimas y un cliente taponó la herida con una toalla al hombre, ya que emanaba mucha sangre. El agresor abandonó el establecimiento antes de que varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano se personasen en el lugar atendiendo a las víctimas y solicitaran una ambulancia, que asistió a las víctimas y trasladó al hombre a un centro hospitalario.

Los policías llevaron a cabo varias gestiones y pudieron identificar y localizar al presunto autor, que fue detenido. Éste reconoció el incidente pero indicó que solo se había defendido.