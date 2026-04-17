Detienen a un hombre en Palma por falsificar documentación para trabajar

Archivo - Inspección en una obra en Mallorca, en una foto de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre en Palma por, presuntamente, emplear documentación fraudulenta para conseguir contratos de trabajo.

Agentes de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional iniciaron una investigación tras detectarse indicios de que un hombre, en situación administrativa irregular, podría haber usado documentación falsa para desarrollar actividades laborales, muchas de ellas vinculadas con la administración.

En una nota de prensa, el cuerpo ha explicado que los agentes pudieron comprobar que el investigado habría utilizado esa misma documentación para desempeñar funciones en diferentes administraciones.

Asimismo, se pudo determinar que el investigado habría reincidido en esta conducta en el ámbito laboral, para trabajar en el sector hotelero y en el ámbito agrario, al figurar incluso de alta en la Seguridad Social sin contar con autorización válida para trabajar.

La Policía Nacional ha apuntado que este caso se enmarca dentro de una línea de actuación sostenida en el tiempo, en la que se ha detectado situaciones en las que se utilizan documentos falsificados o pertenecientes a terceras personas para formalizar contratos laborales, en ocasiones sin una comprobación presencial o exhaustiva de los mismos.

En este sentido, las inspecciones realizadas en el ámbito laboral en distintos puntos de Mallorca han permitido aflorar este tipo de prácticas y reforzar los mecanismos de control, al contribuir a "una mayor detección y prevención".

Por estos motivos, han recalcado que es necesaria la correcta comprobación de la documentación de identidad y de autorización para trabajar por parte de los empleadores y profesionales, ya que con ello no solo se evita irregularidades, sino que "se protege a las propias empresas frente a posibles responsabilidades legales".

Las actuaciones e inspecciones continúan con el objetivo de consolidar estos avances y reforzar los mecanismos de control en el mercado laboral.