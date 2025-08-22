Sucesos.- El Seprona asume las pesquisas del incendio de s'Albufera

Un agente del Seprona investiga las causas de un incendio. - GUARDIA CIVIL

PALMA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ya ha asumido las pesquisas del incendio de s'Albufera, que se investiga como intencionado tras constatarse la existencia de hasta seis focos.

Agentes especializados ya están sobre el terreno para esclarecer las circunstancias del incendio, que fue dado por extinguido a las 02.30 horas de este viernes al conseguir sofocar por completo un incendio que se fue complicando con el paso de las horas hasta llegar a dos focos forestales y cuatro agrícolas, seis en total activos.

En las labores de extinción han participado efectivos de los parques de Alcúdia, Inca y Artà y se han trasladado a la zona el sargento, el jefe de operaciones y el jefe de coordinación.

Efectivos del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), dependiente de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, también han trabajando para sofocar las llamas. Además se ha activado un dispositivo con efectivos de la Policía Local de Muro y Guardia Civil.

Está pendiente de determinar la superficie completa que ha sido calcinada, aunque ya se sabe que los dos primeros focos han quemado 0,4 hectáreas.