Declarado un incendio forestal en s'Albufera

Archivo - Un helicóptero sobrevuela la zona afectada por un incendio, a 28 de mayo de 2024, en s'Albufera, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal, que podría tener más de un foco activo, se ha declarado la noche de este miércoles en s'Albufera (Alcúdia).

Según ha informado Bomberos de Mallorca, en las labores de extinción están actuando efectivos de los parques de Alcúdia, Inca y Artà y se han trasladado a la zona el sargento, el jefe de operaciones y el jefe de coordinación.

Efectivos del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), dependiente de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, también están trabajando para sofocar el fuego.