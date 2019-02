Sugranyes cree que Camps debería haber manifestado sus discrepancias con el PP "al inicio de la legislatura y no ahora"

Publicado 26/02/2019 11:36:36 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Menorca, Misericordia Sugranyes, ha argumentado este martes que si el diputado Antoni Camps no estaba "de acuerdo con ciertos principios y valores del PP" debería haber manifestado estas discrepancias "al inicio de la legislatura y no ahora".

En declaraciones a los medios desde el Parlament, Sugranyes ha reconocido que la incorporación de Camps a Vox no les ha pillado por sorpresa porque la "tónica" del diputado era que "nunca se callaba nada" y "hace un par de meses" que lo "insinuaba". Camps no ha asistido este martes al pleno, donde tenía planteada una pregunta al Govern que no se ha formulado.