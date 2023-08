Sumar MÉS confirma haber iniciado "conversaciones discretas" con el ámbito de Junts

PALMA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado electo de Sumar MÉS al Congreso, Vicenç Vidal, ha confirmado que ya empezado "conversaciones discretas" con el ámbito de Junts per Catalunya (JxCAT) y con todas las formaciones "amigas" que ha considerado "que pudieran ayudar a facilitar todo este procedimiento" de constitución de Gobierno.

Así lo ha explicado el diputado electo este martes en declaraciones a los medios, tras recoger su acta de diputado del Congreso en la Audiencia Provincial de Palma, en la que ha asegurado que su formación "pone al servicio, para crear un gobierno de izquierdas, todos sus contactos y bagaje político".

En este sentido, ha argumentado que, "como se sabe", la formación de la que es originario "tiene buena relación con Esquerra Republicana, EH Bildu, BNG y también Junts", porque han sido "compañeros de pasillo durante los últimos años en el Senado".

Vidal ha dicho que esto mismo se lo ha trasmitido a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por lo que ya ha hecho "contactos informales", que "son discretos" y que "esperan ver sus frutos" y ser revelados "progresivamente".

Preguntado sobre las declaraciones del PSOE sobre si la responsabilidad de las negociaciones recae en Sumar, el diputado ha afirmado que "no esquivan responsabilidades" y que "harán todo lo que toca", pero que "el Partido Socialista tiene que ser generoso y leer lo que ha marcado los resultados".

"Si el PSOE no es generoso, no habrá gobierno de izquierdas progresista; si se pone de espaldas con reivindicaciones históricas y no acepta el resultado, no habrá gobierno". En cambio, "si hay voluntad, Sumar MÉS estará en el diálogo lo máximo que pueda", ha concluido.