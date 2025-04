SUP Baleares denuncia que quedarán más de 400 plazas desiertas en el próximo movimiento nacional entre plantillas

Convocan una concentración este viernes frente al edificio de la Seguridad Social en Palma

PALMA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado públicamente que en los movimientos de policías en el territorio nacional quedarán sin cubrir más de 400 plazas.

Según ha informado SUP en una nota de prensa este miércoles, esta semana se ha publicado el borrador de los movimientos de agentes entre las distintas plantillas y, han criticado, "ya no es sorpresa" que queden vacantes en las Islas.

En este sentido, han lamentado que "todo sigue igual" a pesar de que desde el sindicato llevan años de reuniones en las que explican estas carencias a los distintos partidos políticos, responsables policiales y miembros del Govern autonómico y del nacional.

SUP ha alertado que los policías no quieren venir a trabajar a Baleares por las "pésimas condiciones". Así, han señalado que este martes se aprobó por unanimidad una iniciativa en el pleno del Parlament para actualizar el plus de insularidad pero, han reprochado, en Madrid "hacen caso omiso" a sus reivindicaciones.

Representantes del SUP y las organizaciones que forman parte de la plataforma Insularidad Digna estuvieron presentes en el pleno de la Cámara balear observando como se aprobaba la PNL que, a su juicio, tendrá poco recorrido una vez llegue al Gobierno.

"Nos sorprende que determinados grupos políticos aquí votan una cosa y en Madrid la contraria, no sabemos si es por incapacidad, descoordinación, desidia o simplemente incompetencia", han denunciado.

Además, para el sindicado, lo más grave es que todos los partidos son conscientes de la situación y les dan la razón, en privado y en público, pero "nadie hace nada". Excepto, han apuntado, el Govern balear que aplicará este año una deducción fiscal.

Este punto, han considerado, demuestra que "cuando se quiere se puede", en referencia al aumento del complemento de insularidad por parte del Ejecutivo autonómico a los funcionarios de la Comunidad Autonómica de forma progresiva.

A su parecer, las diferencias económicas entre unos presupuestos autonómicos y estatales son muy elevadas y, en consecuencia, solucionar la situación "no supone una inversión nada gravosa" para unos presupuestos nacionales.

Por último, desde el sindicato han hecho hincapié en que la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, es mallorquina y expresidenta del Govern balear y conoce "de primera mano" la situación.

"Llegó a firmar un acuerdo con nosotros para actualizar el complemento al que nos referimos, pero nunca lo cumplió, no entendemos como no hace nada al respecto desde su actual posición, aquí quien ocupa su anterior puesto le ha demostrado que cuando se quiere se puede", han dicho.

Con todo, han remarcado que el "gran perjudicado" de la situación es el ciudadano que pagando sus impuestos recibe unos servicios de peor calidad que en otras comunidades.

Así, han reclamado a Armengol, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "si no lo hacen" por los policías, que lo hagan por los ciudadanos de Baleares.

"Al parecer una de ustedes quiere volver a ser la presidenta de estas Islas, demuestre a la sociedad balear que se preocupa por ellos", han zanjado.

Desde la plataforma de Insularidad Digna volverán a reivindicar la actualización del plus de insularidad en una concentración este viernes, 2 de mayo, a las 10.30 horas frente a las puertas del edificio de la Seguridad Social en Palma.