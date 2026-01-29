El Supremo confirma la absolución del expresidente de Formentera en el caso Punta Prima

Archivo - Fachada del Tribunal Supremo durante la segunda jornada del juicio al fiscal general del Estado, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

FORMENTERA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por una empresa promotora en el caso Punta Prima contra la absolución del expresidente del Consell de Formentera Jaume Ferrer y del exconseller insular de Promoción Económica y Territorio Bartomeu Escandell.

Según ha explicado Gent per Formentera, se trata de "una nueva victoria en la persecución judicial" que inició el empresario Leo Stober, que ha sido ahora condenado a costas, por intereses urbanísticos en Punta Prima.

Dicha "persecución" comenzó contra los miembros de GxF del equipo de gobierno que en 2010 aprobó las normas subsidiarias y el Plan territorial de Formentera.

El empresario, en su recurso, quería volver a acusar a quienes habían sido absueltos en este caso, entre ellos, el expresidente Jaume Ferrer.

Además, GxF ha recordado que en 2014 la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Baleares dictó una sentencia y declaró las normas subsidiarias ajustadas a derecho.

La resolución fue confirmada per la sentencia 1375/2017 dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

"A pesar de ello, el empresario inicia una batalla judicial mediante el derecho penal, acusando a nuestros compañeros públicamente de delitos de los que no tenía pruebas, pidiendo años de prisión e inhabilitación", han lamentado.

Desde GxF han asegurado estar "muy satisfechos" puesto que, además de la absolución, la Justicia le condena a costas y así, la protección del territorio no afecta a las arcas públicas de Formentera.

La formación ha lamentado que sus compañeros todavía sufren esta "persecución" judicial después de 16 años, "con el apoyo indisimulado de PP y Compromís".