El Supremo rebaja la pena al autor de uno de los incendios forestales más virulentos de la historia de Baleares

Archivo - Actuaciones realizadas en la zona del incendio de la Serra de Tramuntana - CAIB - Archivo

PALMA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha rebajado la condena al autor de uno de los incendios forestales más virulentos de Baleares, el ocurrido en julio de 2013 en la Serra de Tramuntana y que afectó a 2.347 hectáreas de superficie.

La Sala de lo Penal ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por el acusado y ha decidido rebajarle la pena de dos años y medio a un año y nueve meses de prisión como autor de un delito de incendio.

Con esta reducción, al ser la condena inferior a los dos años, podría comportar que el hombre no entrara en la cárcel, aunque el tribunal no se ha pronunciado acerca de la posible suspensión de la pena.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron el 26 de julio de 2013 en una finca de Andratx. El procesado esparció los restos de una barbacoa sobre los restos de una poda.

La elevada temperatura de ese día --que ascendía hasta los 38 grados centígrados--, la humedad y la velocidad del viento provocaron que el fuego se expandiera y, tras cuatro días de actividad, acabara quemando 2.347 hectáreas.

De estas, 1.278 formaban parte de la Serra de Tramuntana, que pocos años antes había sido reconocida como Patrimonio Mundial por la Unesco. El resto de la superficie calcinada pertenecía a áreas protegidas como La Trapa, la cala de Ses Ortiguez, la cala de Estellencs y la finca de Es Galatzó.

A consecuencia del incendio tuvieron que ser desalojadas unas 750 personas, aunque ninguna perdió la vida. Se quemaron 4.600 árboles que tuvieron que ser talados y cuya restauración costó 3,37 millones de euros. El fuego también afectó a la carretera Ma-10, causando desperfectos valorados en poco más de un millón de euros.

Al coste que tuvieron que asumir las diferentes administraciones se le suman, entre otras partidas, 600.000 euros para limpiar cunetas o restituir señales; 51.559 euros para el servicio de los Bomberos de Mallorca; 392.014 euros para los medios de extinción de incendios del Govern; y 99.360 euros para subsanar los daños sufridos por los acuíferos de la zona.

Según recordó el Govern unos años después del suceso, acabó siendo uno de los incendios forestales "más virulentos y devastadores" de la historia de Baleares.

MAYOR ATENCIÓN A SU CONDICIÓN PSIQUIÁTRICA

El acusado, según se recoge en el fallo dictado por la Audiencia Provincial de Baleares, está diagnosticado de una psicosis esquizofrénica que afecta a sus funciones intelectivas, volitivas y cognoscitivas y, por lo tanto, no tenía intención real de provocar el incendio.

El letrado del procesado recurrió dicha sentencia al considerar no solo que se había vulnerado el principio de no incriminación de su representado sino que la circunstancia eximente de trastorno mental no debía ser incompleta sino completa.

El Supremo, tras estudiar el recurso, ha estimado parcialmente los argumentos de la defensa al entender que, aunque su condición psiquiátrica no es suficiente para eximirle de responsabilidad, sí que hay que tenerla más en cuenta.

Es por ello que el Alto Tribunal ha dictado una nueva sentencia en la que rebaja la condena hasta el año y nueve meses de prisión, abriendo la puerta a la posibilidad de que eluda la cárcel, y al pago de una multa de 120 euros.