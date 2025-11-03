La tarifa de residuos de construcción y demolición de Mallorca se rebajará un 20% el año que viene

El presidente, Llorenç Galmés, y el vicepresidente del Consell de Mallorca, Pedro Bestard. - EUROPA PRESS

PALMA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tarifa de residuos de construcción y demolición (RCD) de Mallorca se rebajará un 20,5% de cara al año que viene, la segunda bajada consecutiva después de la realizada este 2025, que fue del 4%.

Lo han anunciado este lunes en una rueda de prensa el presidente, Llorenç Galmés, y el vicepresidente del Consell de Mallorca, Pedro Bestard.

En concreto, la tarifa de RCD pasará de 42,23 euros la tonelada en 2025 a 33,57 euros en 2026. Estas nuevas tarifas resultan de la revisión anual que prevé el contrato con la concesionaria del servicio público de residuos MAC Insular.

Además, ha destacado Galmés, esta disminución del precio supone "multiplicar por dos" el objetivo marcado por la institución insular a principios de legislatura de reducir un 10% la tarifa de este tipo de residuos.

Ha sido posible, ha destacado, "gracias a una gestión eficiente" y con la intención principal de "proteger los bolsillos de los ciudadanos de Mallorca".

"En tan solo dos años hemos conseguido rebajar la tarifa de tratamiento de residuos de construcción y demolición un 24%, mucho más allá de lo nos habíamos marcado. Este gobierno tiene muy claro que la política está al servicio de los intereses de los ciudadanos y que debe resolver los problemas reales, no crearles unos nuevos y ahogarlos con subidas de impuestos", ha señalado.

Asimismo, se ha producido un importante incremento de entradas en el sistema de residuos de demolición y construcción, desde las 622.000 toneladas de 2024 hasta las 744.000 del presente año.

"Estos datos tan positivos se producen porque estamos haciendo los deberes en materia de reciclaje, gracias a una mayor concienciación ciudadana y la actuación permanente de inspección que se está llevando a cabo para combatir los vertederos ilegales", ha destacado Bestard, también conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes.

Este tipo de residuos provienen de obras, demoliciones, o rehabilitaciones y, una vez entran en la planta de tratado, permiten un elevado porcentaje de reciclaje y material recuperado.

Ha sido precisamente gracias al incremento del tratado de este tipo de residuos, ha explicado la directora insular de Residuos, Margalida Roig, por lo que se han podido acometer estas rebajas.

El 99% de las toneladas, ha detallado, se han reutilizado o bien para su venta a empresas y particulares o bien para su uso en construcciones u otras actuaciones.

MÁS REBAJAS DE LAS TARIFAS

Además, según han detallado Galmés y Bestard, la propuesta para 2026 también contempla una reducción de la tarifa de residuos voluminosos (RV) de 7%, al pasar de 178,15 euros la tonelada a los 165,58 euros para el año que viene.

El tratamiento de este tipo de residuos se elevó el pasado ejercicio a un total de 58.997 toneladas, lo que supone un 7,4% más que en el año tarifario anterior.

Por su parte, los residuos de neumáticos fuera de uso (PNFU) se pagarán a 107,74 euros la tonelada, frente a los 118,03 euros de tarifa de 2025, lo que supone un descenso del 8,7%.

El volumen de tratamiento de estos residuos se eleva hasta las 4.583 toneladas, un incremento del servicio del 13%.

La previsión es que todos estos nuevos precios se lleven al pleno de este mes de noviembre para su eventual aprobación, que previsiblemente se llevará a cabo con los votos del PP y Vox, y entrarán en aplicación el año que viene.

EL TRASLADO DE RESIDUOS DE IBIZA SIGUE EN EL AIRE

Preguntado al respecto, Galmés ha reiterado su intención de intentar sacar adelante el traslado de residuos desde la isla de Ibiza para tratarlos en Mallorca pese a que quedó sin cobertura legal al no convalidarse el decreto de aceleración de proyectos estratégicos.

"Desde el Consell seguimos con nuestro plan. Esperamos que se apruebe la cobertura legal necesaria para llevar a cabo. Insisto, continuamos y esperamos que se apruebe cuanto antes", se ha limitado a decir.