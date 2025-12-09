La tasa de emancipación juvenil se sitúa en el 16,2% en Baleares el segundo semestre 2024, casi un 2% menos que en 2023

La presidenta del Consejo de la Juventud de España, Andrea González Henry, y el presidente del Consell de la Joventut de les Illes Balears, Pau Emili Muñoz, en la rueda de prensa de presentación del Observatori d'Emancipació Juvenil de Illes Balears - EUROPA PRESS

PALMA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La tasa de emancipación juvenil se situó en el 16,2% en Baleares en el segundo semestre de 2024, casi dos puntos porcentuales por debajo de la tasa del mismo periodo del año anterior (18%).

Así lo han dado a conocer la presidenta del Consejo de la Juventud de España, Andrea González Henry, y el presidente del Consell de la Joventut de les Illes Balears, Pau Emili Muñoz, este martes, en una rueda de prensa donde han presentado los datos del segundo semestre de 2024 del Observatori d'Emancipació Juvenil de Illes Balears.

Según han explicado, la tasa de emancipación juvenil ha empeorado porque los salarios medios de los jóvenes en Baleares solo subieron casi cuatro euros en el segundo semestre de 2024, al pasar de cobrar 1.172 euros al mes, en el primer semestre, a cobrar 1.175,96 euros al mes, en el segundo, por un lado.

Y, por otro, han añadido, porque mientras tanto, en el segundo semestre de 2024, los pisos de alquiler se han encarecido un 9,3% respecto al año anterior y la vivienda de compra, un 12,1% en Baleares. Así, Baleares cuenta con las viviendas de compraventa y de alquiler más caras de todo el estado español en ese periodo.