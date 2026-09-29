Los taxis de Menorca suspenden las llamadas y la recogida en la calle como medida de protesta

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MENORCA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector del taxi en Menorca ha anunciado que a partir de este miércoles quedan suspendidas las llamadas a través del 'call center' y se suprimirá la recogida de viajeros a mano alzada en la vía pública, por lo que el servicio quedará restringido de forma exclusiva a las paradas de taxi habilitadas.

Los taxistas han explicado que han decidido endurecer sus movilizaciones ante la "nula respuesta institucional". "Esta situación de protesta se mantendrá hasta que el conseller insular de Movilidad, Juan Manuel Delgado, acepte sentarse a negociar con los representantes del taxi de la Federación Empresarial Balear de Transportes en Menorca".

En esta línea, han subrayado que el detonante principal de esta movilización es la congelación de las tarifas del taxi desde el año 2021, una situación que convierte a Menorca en la única isla de toda la comunidad balear que mantiene sus precios inalterados desde entonces.

Los taxistas han denunciado que, a pesar de haber presentado cada año al Consell de Menorca estudios económicos detallados que justificaban la revisión de precios, la administración ha optado sistemáticamente por el silencio administrativo.

"Esta negativa a actualizar las tarifas, combinada con el continuo y acusado encarecimiento de los combustibles y de los costes de mantenimiento, ha asfixiado la economía del sector", han subrayado, antes de remarcar que acumulan pérdidas de entre un 20 por ciento y un 25 por ciento.

Desde el sector del taxi se ha pedido comprensión a residentes y visitantes ante estas restricciones operativas y han aconsejado a los usuarios que precisen desplazarse que acudan directamente a las paradas físicas establecidas en los municipios de la isla para poder acceder a un vehículo.