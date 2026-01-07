Taxis-Pimem reclama al Govern denegar la concesión de cerca de 10.000 licencias de VTC: "Sería una hecatombe"

Archivo - Un taxi de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La agrupación de Taxis-Pimem ha pedido al Govern que rechace la concesión de unas 10.000 licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC) en Baleares, porque, a su juicio, sería "una hecatombe" que provocaría la "quiebra absoluta" de todos los medios de transporte en las islas.

Así lo ha aseverado el presidente de la entidad de taxistas, Biel Moragues, tras la reunión mantenida este miércoles en el Consolat de Mar con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Vivienda, Territorio y Moviliad, José Luis Mateo.

Este encuentro ha servido para evaluar las recientes sentencias judiciales que reclaman al Ejecutivo la tramitación de estas solicitudes, que se habían denegado durante la legislatura pasada.

Para Moragues, estas cerca de 3.500 licencias en Mallorca y otras 6.500 en Ibiza harían "insostenible" el modelo balear a nivel "económico, viario y medioambiental". Además, ha criticado que estos permisos sean gestionadas por "tres o cuatro empresas" que "son titulares de la mayoría de licencias a nivel estatal".