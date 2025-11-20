Un taxista detenido tras provocar un accidente en Palma y negarse a someterse a la prueba de alcoholemia

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido al conductor de un taxi, un hombre de nacionalidad española y 58 años, por un delito de desobediencia, y, además, lo ha investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por negarse a someterse a las pruebas de detección de alcohol después de haber provocado un accidente.

Según ha informado la Policía en un comunicado, los hechos tuvieron lugar la tarde del pasado 13 de noviembre. Según indican, horas antes del accidente, un agente ya le había advertido, a su salida de un bar de la zona de la Playa de Palma, de que no cogiera su taxi por su evidente estado de embriaguez.

No obstante, el hombre ignoró la advertencia y se marchó conduciendo, sin que el agente pudiera evitarlo al estar realizando una patrulla peatonal, por lo que avisó por radio al resto de unidades. Sobre las 18.10 horas, la Base del 092 comisionó una patrulla de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) en la avenida del Cid, del barrio de Son Ferriol, por un accidente en el que resultó estar implicado el mismo taxi.

Según los testigos, el conductor no había respetado una señal de ceda el paso y había embestido a un ciclomotor, sin causar heridos. Tras la colisión, intentó huir, pero fue interceptado por agentes de la Policía Nacional que se encontraban en la zona.

A su llegada, la patrulla de la UVAC observó que el conductor presentaba claros síntomas de embriaguez y una actitud desafiante. Además, se negó de manera reiterada a someterse a las pruebas de alcoholemia, a pesar de ser informado de las consecuencias legales de su negativa.

Por estos hechos, se instruyeron diligencias, que fueron remitidas a la Autoridad Judicial. La Policía Nacional, por su parte, procedió a su detención por un delito de desobediencia tras intentar huir del lugar del accidente.