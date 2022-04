El Teatre Principal acogerá el próximo sábado la obra 'Mare de sucre' sobre la maternidad en personas con discapacidad

PALMA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal de Palma acogerá el próximo sábado, 9 de abril, a las 20.00 horas, una función del montaje teatral 'Mare de sucre', una obra escrita y dirigida por Clàudia Cedó.

Según ha informado el departamento de Cultura, Patrimonio y Política Lingüística del Consell de Mallorca, la obra, que narra la historia de una chica con discapacidad que quiere ser madre y debe enfrentarse a la incomprensión de su comunidad, está coproducida por el Teatro Nacional de Cataluña y 'Escenaris Especials'. "La obra reflexiona sobre el trato que damos como sociedad a las personas con diversidad funcional", y "de cómo la sociedad excluye a determinadas personas siguiendo reglas que no han escrito estas personas", ha explicado la compañía.

"Mi hermana venía a jugar conmigo y mis amigas cuando éramos niñas. Yo decía "¡Maria no vale! ¡Es de azúcar!", lo decía porque era más pequeña, para que no le hicieran daño", explica la directora, y señala que "si eres de azúcar, no perdías nunca. Pero tampoco jugabas. Si eres de azúcar, no formabas parte".

La obra cuenta con un reparto inclusivo en el que participan Andrea Álvarez, Ivan Benet, Marc Buxaderas, Mercè Méndez, Judith Pardàs, Maria Rodríguez y Teresa Urroz, y se estrenó el 13 de mayo en la 'Sala Tallers' del Teatro Nacional de Cataluña, donde tuvo una extraordinaria acogida, tanto por parte del público como de la crítica.