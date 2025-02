El Teatre Principal estrena la ópera 'Dido and Aeneas', su primera coproducción lírica internacional

Presentación de la ópera 'Dido and Aeneas'.

Presentación de la ópera 'Dido and Aeneas'. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal de Palma estrenará la próxima semana la ópera 'Dido and Aeneas' de Henry Purcell, la que será su primera coproducción lírica internacional.

Las funciones del que será el segundo título de la 39 edición de la Temporada de Ópera tendrán lugar los próximos miércoles 12 y viernes 14 de febrero a las 20.00 horas y el sábado 16 a las 18.00 horas, ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

Este montaje lírico, cuyo título es 'Didone e Enea nel giorno di Santa Cecilia' e incluye la pieza 'Ode on St. Cecilia's Day' y la ópera 'Dido and Aeneas', está dirigido por el director de escena, escenografía y vestuario Pier Luigi Pizzi, de 94 años.

La consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha considerado que es "uno de los grandes del panorama operístico italiano y europeo" que, pese a su avanzada edad, "sigue en primera línea". A Pizzi le acompañarán ocho solistas y un equipo técnico, además de los intérpretes de la Orquesta Sinfónica de Baleares y del coro del Teatre Principal.

La obra de Henry Purcell está considerada una de las más importantes de la música barroca y, aunque no se conoce con exactitud su fecha de creación, se estima que no es anterior a 1688. Algunos historiadores, no obstante, consideran que podría ser posterior.

Ésta narra la historia entre la reina de Cartago, Dido, y el héroe de Troya, Aeneas, quien se verá enfrentado a su destino y deberá elegir entre el amor o cumplir con los designios de los dioses.

La 39 Temporada de Ópera del Principal comenzó el pasado octubre con la puesta en escena de 'Turandot', de Puccini, y seguirá con el Concierto de Pascua (12 de abril) y 'Don Pasquale de Donizzetti (18,20 y 22 de junio).