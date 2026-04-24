El Teatre Principal de Palma acogerá el concierto 'Italia infinita' de la Orquesta Sinfónica el próximo día 30

Cartel concierto Francesco Demuro - CAIB

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal de Palma acogerá, el próximo jueves 30 de abril, el concierto extraordinario de la Orquesta Sinfónica 'Italia infinita: de la ópera al alma italiana', con la participación del tenor internacional Francesco Demuro.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir en las taquillas del Principal o en la web de la Sinfónica (www.simfonicadebalears.com).

Así, bajo la dirección de Pablo Mielgo, la Orquesta Sinfónica ofrecerá un recorrido por algunas de las páginas más emblemáticas del repertorio lírico italiano, en "una velada que reunirá la intensidad, la elegancia melódica y la riqueza expresiva de la ópera", destaca la Conselleria.

El programa incluirá algunas de las arias más célebres del repertorio, como 'Che gelida manina' de Giacomo Puccini (La Bohème), 'Una furtiva lagrima' de Gaetano Donizetti (L'elisir d'amore) o 'De' miei bollenti spiriti' de Giuseppe Verdi (La traviata), junto con páginas como la Intermezzo de Caballería Rusticana de Pietro Mascagni y el lirismo de 'Recondita armonia' de Puccini (Tosca).

Demuro, uno de los tenores más destacados del panorama actual, aportará su sensibilidad interpretativa y su dominio del repertorio belcantista y verdiano, consolidando una propuesta artística de alto nivel que conecta tradición y emoción.