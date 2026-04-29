El Teatre Principal de Palma acogerá este domingo el concierto Huialfàs - TEATRE PRINCIPAL DE PALMA

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal de Palma acogerá este domingo, 3 de mayo, a las 19.00 horas el concierto en formato sinfónico del proyecto musical Huialfàs.

Se trata de un espectáculo musical que trae al escenario las 'tonades' de trabajo de Mallorca, concretamente de sa Pobla, reimaginadas en formato 'big band', ha informado el Teatre Principal en nota de prensa.

El concierto lo protagonizan más de 30 músicos de instrumentos clásicos, modernos y tradicionales, y con arreglos que fusionan jazz, clásica y música tradicional para recuperar las melodías del pasado reciente del campo de Mallorca. Además, el espectáculo incorpora danza, a cargo de Mariona Jaume, Maya Triay y Sergio Suárez.

Desde el Teatre Principal han explicado que Huialfàs cierra la etapa de las grandes producciones en Mallorca. El concierto del domingo representa la culminación de un camino creativo que ha llevado a su autor, Miquel Bennàssar, a ganar el premio Ciutat de Palma Bonet de Sant Pere 2024.

Asimismo, el espectáculo será grabado íntegramente en audio y vídeo, que se publicará próximamente. Bennàssar ha explicado que su objetivo es que el domingo sea "una celebración compartida".

"Cerrar este formato en el Principal es un sueño, y grabarlo nos permitirá hacer que la energía de este último concierto perdure para siempre", ha subrayado.

El director del recinto, Miquel Martorell, ha manifestado que recibir el multipremiado proyecto de Huialfàs "es una demostración más" de la apuesta del Teatre Principal por la tradición y la música contemporánea, en formato familiar y un gran espectáculo.