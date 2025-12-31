El Teatre Principal de Palma celebra dos conciertos de zarzuela en residencias de personas mayores - CONSELL DE MALLORCA

El Teatre Principal de Palma ha celebrado dos conciertos de zarzuela en residencias de personas mayores del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

El proyecto, según ha destacado el Consell de Mallorca, pone en valor a las personas como centro de la experiencia artística y responde al compromiso social del Principal con una cultura accesible, inclusiva y generadora de bienestar.

Las actuaciones se han llevado a cabo en Les Germanetes dels Pobres de Palma y en la Residencia de Felanitx del IMAS los días 30 y 31 de diciembre.

Los intérpretes mallorquines Natalia Salom (soprano), Antoni Lliteres (tenor) y Alicia Moreno (piano) han ofrecido una selección de las arias y los dúos más emblemáticos de la zarzuela.

Al concierto de este miércoles en la residencia Sant Josep han asistido la vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, y la directora insular de Atención Comunitaria y Promoción de la Autonomía Personal, Catalina Maria Mascaró.

En las actuaciones los usuarios han podido escuchar títulos como 'El huésped del Sevillano', 'Luisa Fernanda', 'La tabernera del puerto', 'Las hijas del Zebedeo' o 'El barbero de Sevilla'.

Desde la institución insular han subrayado que el espectáculo ha propuesto "un viaje emocional a través de melodías profundamente arraigadas en la memoria colectiva, capaces de evocar recuerdos, sonrisas y emociones compartidas".

La iniciativa se ha puesto en marcha coincidiendo con el estreno, el próximo día 9 de enero, de la zarzuela 'La corte de Faraón' en la Sala Grande del Teatre Principal de Palma.

El director del teatro, Miquel Martorell, ha destacado que "la zarzuela no solo vuelve al Principal, sino que viaja a las residencias públicas para alegrar la Navidad a las personas mayores". "Es el primer proyecto con el IMAS dentro del compromiso social del teatro", ha agregado.