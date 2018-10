Teatre Sans y 6A reciben el apoyo del Consell como centros de creación cultural

Publicado 01/08/2018 18:57:03 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Teatre Sans y 6A han recibido el apoyo del Departamento de Cultura, Patrimonio y Deportes del Consell de Mallorca a través de una nueva línea de subvenciones creada este 2018 para espacios creativos de titularidad privada.

Según ha detallado en una nota informativa este miércoles la institución insular, el vicepresidente y conseller insular Francesc Miralles ha visitado ambos espacios y ha compartido los proyectos que están impulsando con el apoyo de la institución.

"Si queremos unas ciudades que no sólo sean un escaparate turístico lleno de 'souvenirs' debemos defender estas iniciativas, ya que con muy poco dinero se consigue que salgan adelante proyectos y espacios que hacen que las ciudades no mueran a nivel cultural", ha manifestado Pepa Ramón, una de los cuatro integrantes de la cooperativa de teatro Estudi Zero, que gestiona el Teatre Sans.

Precisamente, este año se beneficiarán de una subvención de 20.000 euros del Departamento de Cultura, Patrimonio y Deportes del Consell de Mallorca. La convocatoria de ayudas para los espacios de creación artística contemporánea y las salas alternativas de exhibición de Mallorca 2018 tiene como objetivo ayudar a cubrir los gastos de funcionamiento de estos centros y también permite llevar a cabo inversiones de mejora en equipamientos e infraestructuras.

Por su parte, el espacio 6A Obra Gràfica recibirá este año una subvención de 10.000 euros para hacer frente a los gastos de funcionamiento tanto del taller como del espacio expositivo que dispone. La subvención recibida por 6A está destinada a apoyar el pago de proveedores, así como los suministros energéticos necesarios para la estampación, entre otros.