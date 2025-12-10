El Teatre Xesc Forteza acogerá un espectáculo de circo este fin de semana - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Municipal Xesc Forteza acogerá este sábado y domingo, 13 y 14 de diciembre, el espectáculo de circo 'Había una vez. Gigi en el circo', de la mano de la compañía Artístic Show.

El espectáculo ha sido presentado este miércoles de la mano del director general de Música y Artes Escénicas de Cort, Rafel Brunet, y los artistas de la compañía, que está integrada por el director del espectáculo y equilibrista Daniel Rossetti, la malabarista visual Kelly Laner, la cantante Kimberly, la contornista, Miqueli Isabel, el malabarista Eugeni Korovnikov y los 'clowns' Portus Laner y Natalie Laner.

Según ha señalado el Ayuntamiento de Palma, el hilo conductor de 'Había una vez' es la historia de Gigi, un entusiasta aspirante a artista que siempre ha soñado con pertenecer al mundo del circo.

Durante la presentación, los protagonistas de la función han ofrecido una pequeña muestra de un espectáculo que, en palabras de Brunet, es "eminentemente familiar y va dirigido a todas las edades, especialmente a los más jóvenes de la casa".

Asimismo, el director general ha destacado que con la representación de este espectáculo en el Teatre Xesc Forteza se busca recuperar "la esencia del circo, del buen circo, de aquel circo que es capaz de entretener a todo el mundo a través no sólo del humor, o de la habilidad, sino, al mismo tiempo, mediante el talento y la creatividad".

Por otro lado, el Ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo con Stromboli a partir del cual esta empresa de referencia en el mundo del circo cederá sus instalaciones a dos compañías mallorquinas para que dispongan de un espacio físico en el que crear y preparar sus espectáculos.

Igualmente, Brunet ha anunciado que esta misma semana se abrirá el plazo de la convocatoria pública para la presentación de propuestas en el Palma Circ 2026, que permanecerá vigente hasta el 13 de febrero del próximo año.

Las bases del certamen se podrán consultar en la página web de Palma Cultura.