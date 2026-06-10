El Teatro Principal representa 'Rigoletto', de Giuseppe Verdi, como cierre de la temporada de ópera

El Teatre Principal representa 'Rigoletto', de Giuseppe Verdi, como cierre de la cudragésima temporada de Ópera. - CAIB

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Principal de Palma cierra la programación de la cuadragésima temporada de ópera con tres funciones de 'Rigoletto', de Giuseppe Verdi, los días 17, 19 y 21 de junio, que han agotado todas las localidades.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, este título ha sido elegido para el cierre de la temporada por su peso dentro del repertorio y su gran acogida entre el público.

'Rigoletto' es uno de los grandes títulos del repertorio operístico clásico y, junto a 'La traviata' e 'Il trovatore', forma parte de la trilogía más popular del compositor Giuseppe Verdi. Se estrenó en 1851 en La Fenice de Venecia por encargo del propio teatro. Se trata de una ópera en tres actos con libreto en italiano de Francesco Maria Piave.

Esta producción cuenta con una puesta en escena de la directora veneciana Elena Barbalich y dirección musical del español Oliver Díaz. Entre los papeles principales figuran el barítono Damiano Salerno (Rigoletto), el tenor Filippo Filipovic (Duca di Mantova), la soprano Génesis Moreno (Gilda), la mezzosoprano Begoña Gómez (Maddalena), el bajo Niall Anderson (Sparafucile) y el barítono Toni Marsol (Conte di Monterone), entre otros intérpretes.

La escenografía y el vestuario son obra de Tomasso Lagatolla, mientras que el diseño de iluminación corre a cargo de Simone de Angelis.

MÁS DE 11.000 ESPECTADORES

El Consell ha destacado que la temporada ha reunido a más de 11.000 espectadores y ha apostado por la variedad de propuestas, con presencia de producciones clásicas, contemporáneas y la participación de intérpretes nacionales e internacionales.

Entre los hitos de la programación figuran el retorno de la zarzuela, el primer Wagner escenificado en el teatro, el debut de Simon Orfila como Scarpia en 'Tosca', la programación de 'La voz humana' y la incorporación de nuevas direcciones musicales.

El director del Teatro Principal, Miquel Martorell, ha agradecido la participación de artistas y creativos en la programación, así como el trabajo del Coro del Teatro Principal, la Orquesta Sinfónica de Baleares (OSIB), las orquestas invitadas y el personal del teatro. También ha trasladado su agradecimiento al público por "celebrar estos 40 años del Teatro Principal".

Por su parte, la consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que cerrar la temporada con 'Rigoletto' y con todas las localidades agotadas "confirma la buena acogida del proyecto operístico" de la institución.