El Teléfono de la Esperanza atiende a 98.540 personas en 40 años en Baleares, el 25% de ellos desde la pandemia

PALMA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teléfono de la Esperanza de Baleares ha atendido a un total de 98.540 personas desde su creación en Baleares hace 40 años, de las cuales el 25 por ciento han llamado desde el inicio de la pandemia en 2020.

Según ha informado este martes el portavoz de la entidad, Lino Salas, el inicio de la pandemia supuso un repunte en las llamadas al servicio, con un total de 24.635 registradas desde 2020, con el inicio de la pandemia del Covid-19.

Salas ha señalado que la pandemia "rompió el tabú del silencio" en torno a los problemas de salud mental y emocional, a lo que contribuyó que, durante este periodo, muchos personajes públicos admitieran públicamente que necesitaban ayuda.