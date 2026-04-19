Tellado, en Inca, el pueblo natal de Armengol: "Ya veremos si pasa de hija pródiga a diputada prófuga"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, en Eivissa. - @PPEIVISSA

PALMA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha instado a la presidenta del Congreso y expresidenta del Govern, Francina Armengol, a acudir al juzgado más cercano y contar todo lo que sabe sobre la trama de las mascarillas.

Tellado ha participado en Inca, precisamente el pueblo natal de Armengol, en el congreso del PP de Mallorca que ha revalidado a Llorenç Galmés como presidente. "Ya veremos si pasa de hija pródiga a diputada prófuga", ha señalado el 'popular', que ha acusado a la exlíder del Govern de mentir en el Tribunal Supremo.

El dirigente del PP ha cuestionado que la presidenta de la Cámara Baja no haya dejado de mentir tratando de separarse de una corrupción de la que es "responsable directa", ya que, sin ella, ha añadido, la trama no hubiera podido robar en Baleares.

"Debe irse, colaborar con la Justicia y dejar de manchar el nombre del Congreso de los Diputados", ha apuntado mientras ha lamentado que el Parlamento español "jamás estuvo en peores manos, pues tiene al frente a una persona enfangada por la corrupción y secuestradora de la democracia".

Tellado ha acusado a Armengol de "boicotear" cada semana el Congreso, bloqueando en la Mesa las leyes que no le gustan al PSOE. "Hasta el Tribunal Constitucional ha resuelto ya que ese comportamiento vulnera los derechos de los diputados, pero ella no se debe a nada más que al interés personal de Pedro Sánchez, el número Uno. Así que la amiga de Koldo sigue a lo suyo", ha apuntado.

El 'popular', de este modo, ha felicitado a Baleares por haber mandado a Madrid a la diputada Armengol y haber sacado de la capital a la exdiputada Marga Prohens. "Pasar de Armengol a Prohens ha sido como pasar de la noche al día, de un gobierno que daba contratos millonarios a la trama de Koldo y Ábalos a uno con los bolsillos de cristal, transparente, que destina el dinero a lo que de verdad hace falta", ha resaltado.

Miguel Tellado ha hecho hincapié en que el archipiélago ha pasado de un ejecutivo que asfixiaba a impuestos a familias y emprendedores a uno que ya ha ahorrado más de 1.000 millones a los ciudadanos con sus alivios fiscales, sin olvidar que antes había un gobierno "vendido al nacionalismo" y ahora hay uno que gobierna para todos y solo se debe al interés general.