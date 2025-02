Tellado interviene este domingo en una comida con afiliados del PP de Ibiza

IBIZA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, intervendrá este domingo, día 16 de febrero, en una comida con afiliados del PP de Ibiza.

Según han comunicado desde el PP a los medios de comunicación, Tellado acudirá al 'Dinar Popular' del PP de Ibiza, este domingo, en el Recinto Ferial de Ibiza, acompañado por parte de la presidenta del PP Baleares y del Govern, Marga Prohens, y del diputado en el Congreso y presidente del PP de Ibiza, José Vicente Marí.

En un vídeo, difundido hace unos días en el Instagram del PP de Ibiza, Tellado avanzaba que en su intervención en el 'Dinar Popular' su objetivo era compartir con afiliados y simpatizantes del PP insular "todo lo que hace el Partido Popular en el Congreso" y "todo lo que no hace esa lamentable presidenta --en alusión a la socialista Francina Armengol-- que nos habéis enviado desde las islas".

"España no tiene gobierno. Sánchez no tiene presupuestos, no legisla y tampoco nos deja legislar. Pero España sí tiene oposición. Una oposición responsable que tratamos de controlar al Gobierno y de presentar propuestas. Esto es lo que os quiero contar este domingo en un encuentro en vuestra isla", añadía Tellado.