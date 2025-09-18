La temperatura del mar balear se sitúa en septiembre cerca de un grado y medio por encima de lo normal

Archivo - Un buceador durante una inmersión en El Toro. - INFORME MAR BALEAR - Archivo

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El mar balear alcanzó el pasado martes los 26,3 grados centígrados, valores cerca de un grado y medio por encima de lo normal.

En un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala que el valor alcanzado el 16 de septiembre es uno de los más altos medidos para una segunda quincena de septiembre.

La Aemet ha llamado la atención igualmente sobre el hecho de que en cuatro de los ocho meses completos de 2025 el mar balear ha batido récords de temperatura.

La mayor anomalía se registró en junio, cuando la temperatura del mar balear en superficie llegó a situarse hasta 2,7 puntos por encima de los valores normales.